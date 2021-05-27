Vessel Kulesi'nde tek başına gezmek yasaklandı

2019'daki açılışından bu yana bir dizi intihara sahne olan New York'un simgesel Vessel kulesi, benzer hadiselerin yaşanmaması ziyaretçilerin tek başına binaya girişini yasakladı ve güvenlik önlemlerini artırdı.

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27.05.2021 - 09:30

New York şehrindeki Hudson Yards'ta yer alan Vessel kulesi, üçüncü intihar vakası sonrası Ocak 2021'de kapandı. 45 metrelik sanatsal yapı cuma günü yeniden açılacak. Biletler çarşamba öğle saatlerinden itibaren satışa sunulacak. Hudson Yards yeniden geliştirme projesi kapsamında inşa edilen Vessel, birbiriyle karmaşık biçimde bağlı 154 merdivenden oluşan spiral bir merdivene sahip. Kule, Mart 2019'daki açılışından Ocak 2021'deki kapanışa kadar 2,5 milyon ziyaretçiyi ağırladı. Vessel'da Thomas Heatherwick ve Heatherwick Stüdyosu tarafından tasarlanan dikey tırmanış hattı, ziyaretçilere farklı yükseklik, açı ve seyir noktalarından şehre ve nehre yeni bir bakış açısı sunuyor.

Ancak New York Post'a göre bu haftaki açılış sonrası, yeni güvenlik önlemleri uyarınca atılan adımlar kapsamında ziyaretçilerin tek başına kuleye çıkmasına izin verilmeyecek ve ziyaretçilerin en az iki kişilik gruplar halinde gelmesi zorunlu tutulacak. Her üç intihar kurbanının da Vessel'ı tek başına ziyaret ettiği belirtildi.





Hudson Yards'ın sahibi Related Şirketi'nden bir temsilci, "Vessel paylaşılan, sürükleyici bir tasarım deneyimi olarak öngörülmüştü" dedi.

Ziyaretçilerin iki veya daha fazla kişiden oluşan gruplar halinde katılımının zorunlu tutulması, deneyimin güvenliğini önemli ölçüde artırıyor.





Ayrıca, kuledeki güvenlik personeli de üç katına çıkarılacak. Güvenlik önlemleri arasında "yüksek riskli davranışların tespiti için geliştirilmiş misafir etkileşimi ve tarama prosedürleri" de yer alıyor.





Haberlere göre kulede örneğin, zor durumdaki gençlere yardımcı olmak amacıyla Lady Gaga'nın kâr amacı gütmeyen akıl sağlığı kuruluşu Born This Way ortaklığıyla geliştirilen Ulusal İntihar Önleme Hayat Hattı mesaj servisi de yer alacak.





Mesaj servisine, kule girişindeki bir tabelada ve biletlerde atıfta bulunulacak. Tam gün biletleri, her gün açılıştan bir saat sonra başlamak üzere, 5 yaşından büyükler için 10 dolardan (yaklaşık 84 TL) satışa sunulacak ve para doğrudan güvenlik geliştirmeleri için kullanılacak.





Related sözcüsü amaçlarının Vessel'a yapılan her ziyareti mümkün olduğunca güvenli kılmak olduğunu belirtti

Öte yandan, yürüyüş yollarına daha yüksek cam bariyerler yerleştirilmesi önlemler arasında yer almıyor.