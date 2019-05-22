Video oyunlarından yeni film ve diziler geliyor (PlayStation Productions Marvel'den ilham aldı)
Sony Interactive Entertainment tarafından kurulan PlayStation Productions, sevilen video oyunlarından uyarlanan film ve diziler hazırlayacak. Projenin ilham kaynağı ise 20 yıla damga vuran Marvel filmleri...
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1Hollywood’un video oyunları beyazperdeye uyarlama konusundaki ısrarı sürüyor. Oyun dünyasının önde gelen şirketlerinden Sony Interactive Entertainment, sevilen oyun serilerinden uyarlanacak film ve diziler hazırlaması için PlayStation Productions'ı kurdu.
Sony Interactive Entertainment yöneticisi Shawn Layden, 25 yıldır oyun dünyasında etkileyici oyunlar, dünyalar, hikâyeler yarattıklarını ve bu dünyalara başka bir platformda hayat vermek için doğru zamanın geldiğini belirtti.
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Yeni kurulan PlayStation Productions’ın başına getirilen Asad Qizilbash ise sevilen serilerini başka stüdyolara teslim etmektense kendilerinin uyarlamasının çok daha başarılı sonuçların ortaya çıkmasını sağlayacağını söyledi. Endüstriyi anlamak için son bir buçuk, iki yıldır yönetmen, senarist ve yapımcılarla görüştüklerini söyleyen Qizilbash, başarılı yapımcı Lorenzo di Bonaventura ve Marvel Sinematik Evreni’nin başındaki isim olan Kevin Feige’nin de görüştükleri isimler arasında yer aldığını açıkladı. Marvel’ın çizgiromanlar için yaptığını video oyunları için yapmak istediklerini belirten Qizilbash, Marvel’dan ilham aldıklarını ifade etti.
İşte video uyundan sinemaya uyarlanan en popüler 25 film...
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3Resident Evil: The Final Chapter (2016)
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4Doom (2005)
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5Final Fantasy: The Spirits Within (2001)
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6Street Fighter (1994)
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7Mortal Kombat: Annihilation (1997)
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8Rampage (2018)
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9Hitman (2007)
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10Resident Evil (2002)
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11Max Payne (2008)
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12Resident Evil: Retribution (2012)
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13Need for Speed (2014)
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14Pokemon: The Movie 2000 (1999)
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15Silent Hill (2006)
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16Warcraft: The Beginning (2016)
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17Resident Evil: Extinction (2007)
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18Resident Evil: Apocalypse (2004)
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19Assassin's Creed (2016)
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20Tomb Raider (2018)
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