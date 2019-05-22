NTV

Video oyunlarından yeni film ve diziler geliyor (PlayStation Productions Marvel'den ilham aldı)

Sony Interactive Entertainment tarafından kurulan PlayStation Productions, sevilen video oyunlarından uyarlanan film ve diziler hazırlayacak. Projenin ilham kaynağı ise 20 yıla damga vuran Marvel filmleri...

  • 1

    Hollywood’un video oyunları beyazperdeye uyarlama konusundaki ısrarı sürüyor. Oyun dünyasının önde gelen şirketlerinden Sony Interactive Entertainment, sevilen oyun serilerinden uyarlanacak film ve diziler hazırlaması için PlayStation Productions'ı kurdu.
    Sony Interactive Entertainment yöneticisi Shawn Layden, 25 yıldır oyun dünyasında etkileyici oyunlar, dünyalar, hikâyeler yarattıklarını ve bu dünyalara başka bir platformda hayat vermek için doğru zamanın geldiğini belirtti.

  • 2

    Yeni kurulan PlayStation Productions’ın başına getirilen Asad Qizilbash ise sevilen serilerini başka stüdyolara teslim etmektense kendilerinin uyarlamasının çok daha başarılı sonuçların ortaya çıkmasını sağlayacağını söyledi. Endüstriyi anlamak için son bir buçuk, iki yıldır yönetmen, senarist ve yapımcılarla görüştüklerini söyleyen Qizilbash, başarılı yapımcı Lorenzo di Bonaventura ve Marvel Sinematik Evreni’nin başındaki isim olan Kevin Feige’nin de görüştükleri isimler arasında yer aldığını açıkladı. Marvel’ın çizgiromanlar için yaptığını video oyunları için yapmak istediklerini belirten Qizilbash, Marvel’dan ilham aldıklarını ifade etti.

    İşte video uyundan sinemaya uyarlanan en popüler 25 film...

  • 3

    Resident Evil: The Final Chapter (2016)
  • 4

    Doom (2005)
  • 5

    Final Fantasy: The Spirits Within (2001)
  • 6

    Street Fighter (1994)
  • 7

    Mortal Kombat: Annihilation (1997)
  • 8

    Rampage (2018)
  • 9

    Hitman (2007)
  • 10

    Resident Evil (2002)
  • 11

    Max Payne (2008)
  • 12

    Resident Evil: Retribution (2012)
  • 13

    Need for Speed (2014)
  • 14

    Pokemon: The Movie 2000 (1999)
  • 15

    Silent Hill (2006)
  • 16

    Warcraft: The Beginning (2016)
  • 17

    Resident Evil: Extinction (2007)
  • 18

    Resident Evil: Apocalypse (2004)
  • 19

    Assassin's Creed (2016)
  • 20

    Tomb Raider (2018)
  • 21

  • 22

  • 23

  • 24

  • 25

  • 26

  • 27

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin