Video oyunlarından yeni film ve diziler geliyor (PlayStation Productions Marvel'den ilham aldı)

Yeni kurulan PlayStation Productions’ın başına getirilen Asad Qizilbash ise sevilen serilerini başka stüdyolara teslim etmektense kendilerinin uyarlamasının çok daha başarılı sonuçların ortaya çıkmasını sağlayacağını söyledi. Endüstriyi anlamak için son bir buçuk, iki yıldır yönetmen, senarist ve yapımcılarla görüştüklerini söyleyen Qizilbash, başarılı yapımcı Lorenzo di Bonaventura ve Marvel Sinematik Evreni’nin başındaki isim olan Kevin Feige’nin de görüştükleri isimler arasında yer aldığını açıkladı. Marvel’ın çizgiromanlar için yaptığını video oyunları için yapmak istediklerini belirten Qizilbash, Marvel’dan ilham aldıklarını ifade etti.

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