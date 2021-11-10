Vin Diesel'den Dwayne Johnson'a Hızlı ve Öfkeli 10 çağrısı

Vin Diesel, Instagram gönderisine, "Küçük kardeşim Dwayne, vakti geldi. Dünya, 'Hızlı ve Öfkeli 10'u çekmemizi bekliyor. Çocuklarım evimde senden 'Dwayne Amca' diye bahsediyor. Sana yıllar önce Pablo’ya verdiğim sözü yerine getireceğimi söylemiştim. Ortaya çıkmalısın, oynaman gereken çok önemli bir rolün var. Hobbs rolünü senden başka kimse oynayamaz" mesajını yazdı.