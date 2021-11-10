Vin Diesel'den Dwayne Johnson'a Hızlı ve Öfkeli 10 çağrısı

Haberler 10.11.2021 - 08:35
Yayınlanan her filminde beyaz perdeyi kasıp kavuran, hayranlarına aksiyon dolu anlar yaşatan Hızlı ve Öfkeli (Fast and Furious) serisinin Dominic Torreto'su Vin Diesel aralarının bozuk olduğu söylenen aynı seride Luke Hobbs'u canlandıran Dwayne Johnson'a sosyal medyadan dön çağrısında bulundu.
Vin Diesel, Instagram gönderisine, "Küçük kardeşim Dwayne, vakti geldi. Dünya, 'Hızlı ve Öfkeli 10'u çekmemizi bekliyor. Çocuklarım evimde senden 'Dwayne Amca' diye bahsediyor. Sana yıllar önce Pablo’ya verdiğim sözü yerine getireceğimi söylemiştim. Ortaya çıkmalısın, oynaman gereken çok önemli bir rolün var. Hobbs rolünü senden başka kimse oynayamaz" mesajını yazdı.
Vin Diesel'in yaklaşık iki milyon beğeni ve çok sayıda yorum alan sürpriz paylaşımına, 'The Rock' lakaplı Dwayne Johnson cephesinden henüz cevap gelmedi.
NE OLMUŞTU?
İlk olarak Hızlı ve Öfkeli 5'te kamera karşısına geçen Dwayne Johnson, serinin dört filminde Vin Diesel ile birlikte oynamıştı. Seriden 2017 yılında ayrılan Dwayne Johnson, Vin Diesel'in çalışma arkadaşlarına tavrı yüzünden tartıştıklarını söylemişti.
Vin Diesel ve Dwayne Johnson'ın Hızlı ve Öfkeli serisinden fotoğrafları...