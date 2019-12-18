Viyana Devlet Operası'nın bale okulunda ‘sigara’ skandalı

Viyana Devlet Operası'nın prestijli bale akademisi, kilolarını kontrol edebilmeleri için çocuklara sigara içmelerinin tavsiye edildiği skandalıyla gündemde.
1711'de kurulan, dünyanın en prestijli bale okullarından biri olan akademi hakkında öne sürülenler üzerine özel bir komisyon, akademinin öğrencileri tehlikeye attığı iddialarını araştırdı.
Skandal, nisan ayında basında yer alan haberlerle ortaya çıkmıştı. Haberlerde öğrenciler üzerinde '19. yüzyıl çalışma metotları' uygulandığı, genç dansçıların fizikleri nedeniyle aşağılandıkları, dövüldükleri ve yeme bozukluğunun gelişmesine yol açıldığı iddiaları yer almıştı.
Bale öğrencileri üzerinde fiziksel ve ruhsal suistimal skandalı üzerine oluşturulan komisyon, öğrenciler üzerinde baskı uygulandığı haberlerini doğruladı.
24 kişiyle görüşme yapan komisyonun hazırladığı raporda, öğrencilerin isimleri ve kıyafet bedenleriyle çağrıldıkları belirtilerek, "Çocukların ve ergenlerin ayrımcılıktan, ihmalden ve olumsuz tıbbi etkilerden yeterli derecede korunmadıkları açık" denildi. Provaların çok az kontrol edildiği ve 'çocukları tehlikeye attığı' da vurgulandı.
Komisyon başkanı Susanne Reindl-Krauskopf, öğrencilere zayıf kalmaları için sigara içmelerinin önerildiğini belirtti.
Viyana Devlet Operası, öğrencilerin gösteri sayılarını düşürdüklerini ve tam bir yanıt vermeden önce raporu incelemek istediklerini söyledi.
Avrupa'nın en prestijli bale okullarından biri olan Viyana Devlet Operası'nın akademisinden mezun olanlar, Londra Kraliyet Balesi ve New York Amerikan Bale Tiyatrosu gibi topluluklarda çalışıyor.
Avusturya Kültür Bakanı Alexander Schallenberg, sorunların çözümü için derhal harekete geçilmesi çağrısında bulundu.