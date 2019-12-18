Viyana Devlet Operası'nın bale okulunda ‘sigara’ skandalı

"ZAYIF KALMAK İŞÇİN SİGARA İÇİN"

24 kişiyle görüşme yapan komisyonun hazırladığı raporda, öğrencilerin isimleri ve kıyafet bedenleriyle çağrıldıkları belirtilerek, "Çocukların ve ergenlerin ayrımcılıktan, ihmalden ve olumsuz tıbbi etkilerden yeterli derecede korunmadıkları açık" denildi. Provaların çok az kontrol edildiği ve 'çocukları tehlikeye attığı' da vurgulandı.

Komisyon başkanı Susanne Reindl-Krauskopf, öğrencilere zayıf kalmaları için sigara içmelerinin önerildiğini belirtti.