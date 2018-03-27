Vizyona giren filmler ne kadar izlendi? (23-25 mart 2018)
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 6'sı yerli, 9 film vizyona girdi. Peki vizyona giren filmler ne kadar hasılat yaptı ve ne kadar izlendi? İşte gişe rakamları... (Rakamlar Box Office Türkiye'den alınmıştır)
1
Selçuk Aydemir'in yazıp yönettiği Ailecek Şaşkınız, vizyondaki dördüncü hafta sonundan da gişe lideri olarak çıktı. Hafta sonunda 289.167 biletli seyirci tarafından izlenen film, toplamda 2.832.501 seyirciye ulaştı. Ailecek Şaşkınız ayrıca Aile Arasında filminden beri üst üste dört hafta sonunu gişenin zirvesinde geçirmeyi başarabilen ilk yapım oldu.
2
Vizyondaki ikinci hafta sonunu geride bırakan Kaybedenler Kulübü Yolda, 104.563 seyirciyle ikinci sıradaki yerini korudu. Film on günde toplam 371.727 seyirciye ulaştı.
3
Hafta sonunun merak edilen yeni filmlerinden Pasifik Savaşı: İsyan, açılışını 93.638 seyirciyle gerçekleştirdi. Devam filmi böylelikle selefinin 51 bin seyircilik açılışının üzerine koymuş oldu.
4
Vizyondaki ikinci hafta sonunu geride bırakan Tomb Raider, listenin dördüncü sırasında yer alırken, animasyon film Kayıp Prenses 46.434 seyirci tarafından izlenerek açılışını beşinci sırasında gerçekleştirdi.
5
Haftanın diğer yeni filmleri ise arzuladıkları performansa tam anlamıyla erişemediler. Çağan Irmak'ın yeni filmi Çocuklar Sana Emanet 32.933 seyirciyle, Bordo Bereliler 2: Afrin 24.573 seyirciyle, Onur Ünlü'nün yeni filmi Gerçek Kesit: Manyak ise 2.928 seyirciyle açılışını gerçekleştirdi.