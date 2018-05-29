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Vizyona giren filmler ne kadar izlendi? (25 - 27 Mayıs 2018 gişe rakamları)

Han Solo'nun vizyona girmesi Deadpool 2 rüzgarını kesmeye yetmedi. Bir önceki hafta sonunda 400 bin seyirci civarı bir açılışa imza atan Deadpool 2, ikinci hafta sonunda da 182.467 seyirci tarafından izlenerek on günde toplamda yaklaşık 800 bin seyirci sayısına ulaştı. Star Wars evreninin ikinci spin-off filmi Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi ise açılışını 57.020 seyirciyle ikinci sırada gerçekleştirdi. Hafta sonu vizyona giren yerli yapım Hürkuş: Göklerdeki Kahraman ise beşinci sırada yer aldı. Peki geçtiğimiz hafta vizyona giren filmler ne kadar izlendi? İşte gişe rakamları... (Rakamlar Box Office Türkiye'den alınmıştır)

  • 1

    Yol Kenarı

    1.063

  • 2

    Hiçbir Zaman Burada Değildin

    2.213

  • 3

    Küçük Cadı

    7.414

  • 4

    Azraille Dans

    8.295

  • 5

    Kafir

    10.101

  • 6

    Yol Arkadaşım (İkinci kez vizyona girdi)

    18.475

  • 7

    Hürkuş: Göklerdeki Kahraman

    30.608

  • 8

    Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi

    57.020

  • 9

    GİŞE VE HASILAT RAKAMLARI

    GİŞE VE HASILAT RAKAMLARI
    Not: Geçtiğimiz cuma günü (25 Mayıs) vizyona giren filmler sarı renk ile gösterilmiştir.
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