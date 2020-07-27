Volkanik parka UNESCO'dan tam not

Jeoparkın aynı zamanda akademik ve bilimsel çalışmalara da ev sahipliği yaptığını anımsatan Aytaç, "Bu alan, içerisinde barındırdığı tarihi güzelliklerin yanı sıra jeolojik mirasında en iyi örneklerine sahip. UNESCO şemsiyesi altında desteklendiği için yurt dışından da misafirleri ağırlıyoruz. Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'nın bundan sonra turizmden alacağı payı daha da artıracağını ve bölge ekonomisine de katkı sunacağına inanıyorum." dedi.