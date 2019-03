Warner Bros'dan Matrix, Mad Max ve DC filmleri hakkında açıklama

2

DC Comics'in çizgi romanlarından uyarlanacak olan Shazam!, Birds of Prey, Wonder Woman 1984, The Suicide Squad, The Batman ve Joker filmleriyle yoluna devam etmeyi planlayan Warner Bros'dan Kevin Tsujihara konu hakkında şöyle konuştu: "Shazam, Birds of Prey, Joker ve Wonder Woman 1984 ile görüyoruz ki doğru yerdeyiz. Doğru işte çalışmaları için doğru insanlara sahibiz."