Warner Bros'dan Matrix, Mad Max ve DC filmleri hakkında açıklama

1 DC Sinematik Evreni'nin filmlerini bünyesinde barındıran Warner Bros, 2013'ten bugüne şirketin başkanlığını üstlenen Kevin Tsujihara aracılığıyla DC filmleri ve gelecek projeler hakkında açıklama yaptı.







2 DC Comics'in çizgi romanlarından uyarlanacak olan Shazam!, Birds of Prey, Wonder Woman 1984, The Suicide Squad, The Batman ve Joker filmleriyle yoluna devam etmeyi planlayan Warner Bros'dan Kevin Tsujihara konu hakkında şöyle konuştu: "Shazam, Birds of Prey, Joker ve Wonder Woman 1984 ile görüyoruz ki doğru yerdeyiz. Doğru işte çalışmaları için doğru insanlara sahibiz."







3 "DC Sinematik Evreni, bundan beş yıl önce planladığımız gibi birbiriyle çok bağlantılı bir konumda değil. Her bir karakterin ayrı ayrı kendi deneyimleri üzerine yoğunlaşıyoruz."



"Ama bu durum bir noktadan sonra bu karakteri birbirlerine bağlamayacağımız anlamına gelmiyor. Ancak şu anda bu strateji bizim için doğru gibi geliyor."







4 Tsujihara sözlerine Warner Bros'a en iyi DC filmlerinden biri olan Wonder Woman'ın yönetmen koltuğunda bulunan Patty Jenkins hakkında konuşarak devam etti: "Jenkins, Batman ya da Superman olmayan karakterlerle neler yapabileceğimizi bize gösterdi. Tabii ki, Batman ve Superman'i de yapacağımız güçlü filmlerle doğru yerlere yerleştireceğiz. Ama asıl olarak Aquaman bu konuda neler yapabileceğimizin mükemmel bir örneği oldu. Hepsi eşsiz filmler ve her birinin tonu çok farklı."