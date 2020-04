Wes Anderson'ın yeni filmi The French Dispatch de ertelendi (Vizyon tarihleri ertelenen filmler)

Amerikan bağımsız sinemasının en önemli yönetmenlerinden Wes Anderson’ın Benicio Del Toro, Tilda Swinton, Bill Murray, Frances McDormand, Timothée Chalamet, Saoirse Ronan’ın aralarında olduğu isimleri bir araya getiren yeni filmi The French Dispatch, corona virüs salgını nedeniyle ertelenen filmler arasına eklendi. Orjinal vizyon tarihi: 24 Temmuz 2020 Yeni tarih: 16 Ekim 2020

The French Dispatch

The Eternals

Minions: The Rise of Gru

Peter Rabbit 2: The Runaway Orjinal vizyon tarihi: 3 Nisan 2020 Yeni vizyon tarihi: 7 Ağustos 2020

The Personal History of David Copperfield Orjinal vizyon tarihi: 8 Mayıs 2020 Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi

Wonder Woman 1984 Orjinal vizyon tarihi: 5 Temmuz 2020 Yeni vizyon tarihi: 14 Ağustos 2020



The Woman in the Window



Orjinal vizyon tarihi: 15 Mayıs 2020



Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi