Westworld corona virüse rağmen izleyici kaybetti

Dünya çapında yaşanan corona virüs salgınana rağmen Westworld 3. sezon prömiyeri, geçen sezona göre 2.1 milyon (%57) izleyici kaybı yaşadı.

19.03.2020 - 06:48

Corona virüs salgını nedeniyle dünya çapında alınan tedbirlerin başında sokağa çıkmamak geliyor. Vizyon filmlerinin ertelenmesi ve gişe rakamlarının düşmesi sonra online platformlardaki izleyici rakamlarının artacağı düşünülüyordu. Ancak bu tahmin  Westworld için doğru çıkmadı.
Bilimkurgu gerilim türünde televizyon dizisi Westworld pazar gecesi 3. sezon için geri döndü ve prömiyerini gerçekleştirdi ama iki yıl önce elde ettiği izleyici rakamlarının çok gerisinde kaldı.

HBO dizisinin 3. sezon prömiyeri, geçen sezona göre 2.1 milyon izleyici kaybetti ve bugüne kadarki en düşük görüntüleme sayısını elde etti.

Geçen sezona göre % 57'lik bir kayıp yaşayan HBO, canlı yayında 901 bin toplam izleyiciye ulaşabildi.
Dizi toplamda 1,7 milyon dijital izleyiciyi tarafından takip edildi.

Özellikle Amerika alınan corona virüs tedbirlerinin Westworld'ün gelecek bölümlerini etkileyip etkilemeyeceği merak ediliyor.. 

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