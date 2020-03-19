Westworld corona virüse rağmen izleyici kaybetti

Corona virüs salgını nedeniyle dünya çapında alınan tedbirlerin başında sokağa çıkmamak geliyor. Vizyon filmlerinin ertelenmesi ve gişe rakamlarının düşmesi sonra online platformlardaki izleyici rakamlarının artacağı düşünülüyordu. Ancak bu tahmin Westworld için doğru çıkmadı.