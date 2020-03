HBO dizi si Westworld'ün pazar günü yayınlanan The Winter Line bölümünde; Game of Thrones (Taht Oyunları) karakteri Khaalesi'nin ejderhalarından biri olan Drogon'un robatların üretildiği bölümde izleyenlerin karşısına çıkması her iki dizinin de izleyicilerini heyecanlandırdı. Üstelik Game Of Thrones ’un yaratıcıları David Benioff ve D.B. Weiss'in aynı sahnede robotu tasarlayan teknikerler olarak gösterilmesi Westworld'de, Game of Thrones sahneleri mi olacak sorusunu gündeme getirdi.