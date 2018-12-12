Whoopi Goldberg sunucusuz kalan Oscar’a talip
ntv.com.tr
Komedyen Kevin Hart’ın Oscar sunucusu olmaktan vazgeçtiğini açıklamasının ardından sunucusuz kalan 2019 Oscar Ödülleri töreni için, daha önce dört kez Oscar sunuculuğu üstlenen Whoopi Goldberg talip oldu. İki Oscar kazanan Goldberg, dört Oscar töreni sundu.
-
1
Oscar kazanan ve daha önce Oscar töreni de sunan ABD’li ünlü oyuncu Whoopi Goldberg, 2019 Oscar Ödül Töreni’nin sunmak istediğini açıkladı.
-
2
Komedyen Kevin Hart, Oscar sunucusu olacağının açıklanmasından sonra, geçmişte yaptığı homofobik paylaşımlar nedeniyle tepki çekmesinin ardından Oscar sunuculuğundan çekilmişti. Böylece 24 Şubat’ta yapılacak olan 91. Oscar Ödülleri sunucusuz kaldı.
-
3
Oscar’ları dağıtan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, yeni sunucu arayışında olduğu kadar, bu yılki Oscar töreninin sunucusuz da olabileceği seçeneğini gözden geçirdiğini açıkladı.
-
4
-
5
Katıldığı bir televizyon programında Oscar sunuculuğu hakkında konuşan Whoopi Goldberg, Akademi’ye hitaben, “Sunucusuz yapacaksanız bu sizin ayrıcalığınız. Bence saçma bir fikir. İnsanlar birinin kendilerine yol göstermesine ihtiyaç duyuyor. Bence filmleri seven biri sunmalı” dedi.
-
6
İki kez Oscar kazanan ve dört kez de Oscar töreni sunan Whoopi Goldberg, “Ben hiç kimse için ilk seçenek değilimdir ama Oscar sunucusu olabilirim” ifadesini kullandı.
-
7
Goldberg ayrıca, “Ben tartışmaya açık biriyim. Ülkenin yarısı bana deli oluyor, diğer yarısı bana kızgın” dedi.
-
8
Goldberg, 1994, 1996, 1999 ve 2002 yıllarında Oscar’ı sunmuştu.
-
9
Amerika’nın ele avuca sığmaz komedyeni olan Goldberg Oscar’ın yanı sıra yıllar içinde Emmy, Grammy ve Tony ödüllerini de kazandı.