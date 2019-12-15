Will Poulter Yüzüklerin Efendisi'nden çekildi

Amazon’un Yüzüklerin Efendisi (The Lord of The Rings) dizisinin başrol oyuncularından Will Poulter, projeden ayrılmak zorunda kaldı.
Variety’e konuşan bir kaynağa göre, yüksek bütçeli diziye eylülde katılan Poulter, programındaki çakışmalardan dolayı projeden ayrıldı.
Poulter’in JRR Tolkien’in romanlarından uyarlanan dizide canlandıracağı karakterle ilgili detaylar ortaya çıkmamıştı ancak başrollerden biri olacağı biliniyordu.
26 yaşındaki oyuncu son olarak 2019 yapımı Midsommar'da da yer almıştı.
Yüzüklerin Efendisi dizisinin oyuncu kadrosunda Game of Thrones yıldızlarından Joseph Mawle, Markella Kavenagh ve Ema Horvath gibi isimler yer alıyor.
Amazon dizisinin çekimlerine 2020’de Yeni Zelanda’da başlanacak. Bir milyar dolara mal olacağı düşünülen dizi, Star Trek 4’ü yazan JD Payne ve Patrick McKay tarafından hazırlanıyor.