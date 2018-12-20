Will Smith, Alaaddin’in ‘Cin’i oldu
ntv.com.tr
Hollywood’un ünlü oyuncusu Will Smith, Alaaddin animasyonunun canlı aksiyon şeklinde yeniden çevriminde ‘lambadan çıkan Cin’i canlandırdı. Smith, Cin’e kendine has ‘hip-hop’ bir hava kattı.
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Yönetmen Guy Ritchie, Disney’in 1992 yapımı Alaaddin adlı animasyon filmini canlı aksiyon (live action) olarak yeniden uyarladı.
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Entertainment Weekly dergisi, yeni filmden ilk fotoğrafı yayınladı. Mesa Massour, Alaaddin’i canlandırırken; İngiliz oyuncu Naomi Scott Prenses Prenses Yasemin’i, ABD’li oyuncu Will Smith ise animsyonda Robin Williams’ın seslendirdiği ‘Cin’e hayat verdi.
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Cin’in insan versiyonunu canlandıran Smith, böyle bir karaktere hayat verirken korktuğunu, rolü özellikle de Robin Williams gibi bir ustadan devralmanın zor olduğunu belirtti.
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Smith, “Ne zaman sembol olmuş bir iş yapsanız korkunçtur. Soru hep şudur: Kemiğin üzerindeki et nerede? Robin (Williams) karakterin kemiğinde çok et bırakmamış” ifadesini kullandı.
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Aynı zamanda rap müzisyeni olan Smith’in, filmde Alaaddin’in meşhur Cin’ine kendine has ‘hip-hop’ bir hava kattığı belirtildi. Smith, bu durum için, “Bence bu Disney dünyasında eşsiz bir durum. Disney tarihinde çok fazla hip-hop tat yer almamıştır” dedi.
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Alaaddin filmi Mayıs 2019’da vizyona girecek.