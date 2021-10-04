Will Smith oynadığı en kötü filmi açıkladı

04.10.2021 - 08:42
Ünlü aktör Will Smith, şimdiye kadar başrolünde oynadığı, "en kötü" olduğunu düşündüğü filmini açıkladı.
Kariyeri boyunca Smith, 76'dan fazla televizyon dizisinde ve filmde rol aldı. Fakat bunlardan biri açıkça kötü bir deneyim olarak dikkat çekiyordu.
GQ'nun "Actually Me" serisinde Smith'e, "Sizce Will Smith'in en kötü ve en iyi filmleri hangisi?" diye soruldu.
Independent'in aktardığı habere göre Smith soruyu şöyle yanıtladı:
"İlk Siyah Giyen Adamlar (Men in Black) filmiyle Umudunu Kaybetme'nin (Pursuit of Happyness) en iyi film kategorisinde berabere kalacağını düşünüyorum. Bunlar, farklı nedenlerle, neredeyse mükemmel iki film."
En kötü film sorusu içinse Smith şunları söyledi:
"Bilmiyorum, Vahşi Vahşi Batı (Wild Wild West) benim için baş belası. Kendimi deri kovboy pantolonuyla görmek… Bundan hoşlanmıyorum."
1999 tarihli filmde Smith ve Kevin Kline, ABD Başkanı Ulysses S. Grant'i (ikinci bir rolde, yine Kline) tehlikeden korumak için birlikte çalışan iki Gizli Servis ajanını oynamıştı.
Smith'in ciddi bir fiyasko olan Vahşi Vahşi Batı'da rol almak için Matrix'teki Neo rolünü reddettiği bildirilmişti.
Filmin Rotten Tomatoes'ta domatesmetre puanı yüzde 17. Yorum derleme sitesinin vardığı fikir birliğiyse şöyle:
"Gösterişli, çılgın ve büyük ölçüde kahkaha içermeyen Vahşi Vahşi Batı, özel efektlere senaryodan daha fazla özen gösterilen tuhaf bir yanlış atış."
The Chicago Sun-Times'tan Roger Ebert, filme "komedinin yeşermediği ölü bölge" diyerek bir yıldız vermişti. Ebert şöyle eklemişti:
"Sahneler fiyaskoyla sonuçlanıp ölürken inanamayarak bakakalıyorsunuz. Filmde fikir var ama içerik sıfır, karmaşık özel efektler, ekranda paranın yanışını izlemek gibi."