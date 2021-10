Will Smith oynadığı en kötü filmi açıkladı

GQ'nun "Actually Me" serisinde Smith'e, "Sizce Will Smith'in en kötü ve en iyi filmleri hangisi?" diye soruldu.

Independent'in aktardığı habere göre Smith soruyu şöyle yanıtladı:

"İlk Siyah Giyen Adamlar (Men in Black) filmiyle Umudunu Kaybetme'nin (Pursuit of Happyness) en iyi film kategorisinde berabere kalacağını düşünüyorum. Bunlar, farklı nedenlerle, neredeyse mükemmel iki film."

En kötü film sorusu içinse Smith şunları söyledi:

"Bilmiyorum, Vahşi Vahşi Batı (Wild Wild West) benim için baş belası. Kendimi deri kovboy pantolonuyla görmek… Bundan hoşlanmıyorum."