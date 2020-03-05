Will Smith, Williams Kardeşler'in babaları Richard Williams rolünde

Will Smith, tenisin efsane isimleri Venus Williams ile Serena Williams’ın babaları Richard Williams’ı canlandırdığı King Richard’ın setinde objektiflere takıldı. İşte Smith'in set halleri ve 27 Kasım'da vizyona girecek film hakkında merak edilenler...

05.03.2020 - 13:13 | Son Güncelleme : 05.03.2020 - 13:36

Will Smith, yeni filmi King Richard’ın Los Angeles’taki setinde objektiflere takıldı.
Eski bir kamyonun şoför koltuğuna geçen 51 yaşındaki ABD’li oyuncuya, genç yeteneklerden Saniyya Sidney ve Demi Singleton eşlik etti.

26 Kasım’da vizyona girmesi planlanan Warner Bros filminde tenis şampiyonları Serena ve Venus Williams'ın Richard Williams'ın gerçek hayat hikayesi anlatılacak.

Filmi Reinaldo Marcus Green yönetecek ve şampiyon sporcuları Saniyya Syndey (Venus) ve Demi Singleton (Serena) canlandıracak. 

Will Smith, iki tenisçinin babası ve filme adını veren Richard Williams'ı oynayacak. 

Senaryosunu Zach Baylin'in yazdığı film, iki kızını daha sonra Grand Slam galibiyetlerinde koçluk etmek ve onları en büyük iki oyuncuya dönüştürmek için çocukluklarından başlamak üzere tenis oynamak için eğiten Richard Williams'ın kararlılığını ve cesaretini anlatıyor.  

Williams Kardeşler daha doğmadan, doğacak çocuklarını tenis şampiyonu yapmayı kafasına koyan Williams, bu hedefine ulaşıyor ve ortaya ilginç bir başarı öyküsü çıkıyor.

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