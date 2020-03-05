Will Smith, Williams Kardeşler'in babaları Richard Williams rolünde

Senaryosunu Zach Baylin'in yazdığı film, iki kızını daha sonra Grand Slam galibiyetlerinde koçluk etmek ve onları en büyük iki oyuncuya dönüştürmek için çocukluklarından başlamak üzere tenis oynamak için eğiten Richard Williams'ın kararlılığını ve cesaretini anlatıyor.

Williams Kardeşler daha doğmadan, doğacak çocuklarını tenis şampiyonu yapmayı kafasına koyan Williams, bu hedefine ulaşıyor ve ortaya ilginç bir başarı öyküsü çıkıyor.