Will Smith yeterince siyah değil tartışması
Will Smith'in yeni biyografik filminde, tenis dünyasının efsane kardeşleri Serena ve Venus Williams’ın babası Richard Williams’ı canlandıracağı haberlerinin ardından "yeterince siyah değil" tartışması başladı.
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Will Smith mavi tenli ‘Alaaddin’i oynayabilir ama ‘çok siyah’ birini oynayamaz!
Sosyal medyadaki yorumlardan, Smith için bu sonuç çıkıyor.
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50 yaşındaki ABD’li oyuncunun tenis dünyasının efsane kardeşleri Serena ve Venus Williams’ın babası Richard Williams’ı canlandıracağı biyografik film tartışmaları beraberinde getirdi.
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Bazı sosyal medya kullanıcıları, Will Smith’in tenis antrenörü Richard Williams’ı oynamak için yeterince siyah olmadığını öne sürdü.
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Bazıları siyah oyuncu Zoe Saldana’nın caz müzisyeni Nina Simone’u canlandırırken daha siyah görünmek için makyaj yapmasını örnek göstererek Smith’in de benzer bir şekilde makyaj yapabileceğini belirtti.
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“Richard Williams’ı oynamak için çok açık tenli” tartışmasına farklı bakış açılarıyla da yorum getirildi. Bazıları “Smith, mavi tenli Alaaddin’i canlandırabiliyorsa Richard Williams’ı neden oynamasın” bnzeri yorumlarda bulundu.
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6Will Smith, King Richard isimli yeni projesinin aynı zamanda yapımcılığını da üstlenecek.
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Ünlü oyuncu, uyuşturucu ve şiddet batağındaki Compton’da kızlarına kendilerini geliştirebilecekleri bir alan yaratabilmek için birçok zorluğun üstesinden gelip, tenis dünyası ile hiçbir bağı olmadığı halde kızlarını tenis oyuncuları olarak yetiştirmek için elinden geleni yapan bir babayı canlandıracak.