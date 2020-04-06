Will Smith'in karantinası dizi oluyor: Will From Home

ABD'li oyuncu Will Smith, sosyal paylaşım platformu Snapchat ile yaptığı iş birliği yaptı. Ünlü oyuncu kendi karantinasından görüntülerin yer alacağı 12 bölümlük bir diziye başlıyor.

06.04.2020 - 11:47

Corona virüs salgını nedeniyle yeni filmler sinema salonlarından değil, dijital platformlardan gösteriliyor. Tüm gösteri dünyası online dünya'ya doğru kayarken ABD'li ünlü aktör Will Smith de boş durmadı.
Birkaç sene önce Türkiye'de de oldukça popüler olan sosyal medya platformu Snapchat ile anlaşan Will Smith, Covid-19 salgını nedeniyle evden geçirdiği günleri 12 bölümlük Will From Home dizisiyle takipçilerine aktaracak.

Dizide, Smith'in karantinasını birlikte geçirdiği aile bireyleri ve Hollywood'dan arkadaşları da yer alacak.

Cuma günü yayınlanan ilk bölümde, Smith'in evinin garajında vakit geçirdiği görülüyor. Dizide, Will Smith'in aile bireyleriyle olan diyalogları ve karantina sürecini evde geçiren özel konukların deneyimleri de bulunacak.

Smith, son olarak Mike Lowrey karakterini canlandırdığı Bad Boys for Life ile izleyici karşısına çıkmış, 425 milyon 514 bin dolar gişe başarısı elde etmişti. 

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