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Wonder Woman 1984'ten ilk görseller yayınlandı

Gal Gadot'un canlandırdığı Diana Prince karakteriyle sinema tarihine geçtiği ve DC Sinematik Evreni’nin şimdiye kadarki en başarılı filmi kabul edilen Wonder Woman'ın devam halkası olan Wonder Woman 1984'ten ilk görseller yayınlandı.

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    DC'nin en popüler süper kahramanlarından biri olan ve 2019 kasımında seyirciyle buluşacak Wonder Woman 1984'ün detayları gelmeye devam ediyor.
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    821 milyon dolar gişe hasılatı elde eden ve Amerikan Yapımcılar Birliği tarafından En İyi Film dalında aday gösterilen Wonder Woman'ın devam halkasında ilk görseller yayınlandı.
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    İsrailli oyuncu Gal Gadot'un hayat verdiği süper kahraman Diana Prince'i bir kez daha savaş kostümü ile görüyoruz.
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    Asıl sürpriz ise ilk fimlin sonunda hayatını kaybettiği düşünülen Steve Trevor karakterini canlandıran Chris Pine görseli oldu. Böylece Pine'ın ikinci filmde de rol alacağı kesinleşti.
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    Filmle ilgili yayınlanan 3 yeni görsel dışında bilinenler ise şöyle:
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    Game of Thrones ve Narcos gibi önemli dizilerde yıldızı parlayan ve son yıllarda Hollywood’un aranan isimlerinden biri haline gelen Şilili-Amerikalı aktör Pedro Pascal, devam filminde Wonder Woman'ın yanında olacak.
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    Gadot'un canlandırdığı Wonder Woman'ın karşısındaki Cheetah karakterini Altın Küre adayı oyuncu Kristen Wiig canlandıracak.
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    İlk filmin yönetmeni Patty Jenkins'in bir kez daha kamera arkasına geçtiği devam halkası "Wonder Woman 2" 1 Kasım 2019’da vizyona girecek.

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