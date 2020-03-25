Wonder Woman 1984'ün vizyon tarihi değişti (Corona'dan etkilenen film ve diziler)

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını, günlük hayatı olduğu gibi sinema sektörünü de etkilemeye devam ediyor. İnsanların kalabalık alanlara girmesinin virüsün yayılması için tehlike yarattığı öngörüsüyle büyük gişe hasılatı bekleyen filmler birer birer ertelendi. Son olarak Warner Bros. aralarında Gal Gadot'un başrolünde oynadığı Wonder Woman 1984'ün de olduğu üç filmi corona virüs nedeniyle erteledi.

Warner Bros.  Gal Gadot'un Diana Prince’ı canlandırdığı Wonder Woman 1984'ün 5 Haziran 2020 olan vizyon tarihini corona virüs pandemisi nedeniyle 14 Ağustos'a ertelendiğini duyurdu.

Stüdyo ayrıca, yine yaz döneminde vizyona girmesi beklenen Lin-Manuel Miranda'nın müzikali In the Heights'ın ertelendiğini duyurdu. 

Büyük gişe beklentisi olan Scooby-Doo'lu animasyon filmi Scoob da Warner Bros'un ertelediği ancak vizyon tarihini açıklamadığı projeler arasındaki yerini aldı. 

Elbette corona virüs nedeniyle ertelenen filmler bu kadar değil. İşte çekimlerine ara verilen ya da vizyon tarihi değişen projelerden öne çıkanlar... 

Avatar 2

Gişe rekoru kırması beklenen Avatar 2 filminin Yeni Zelanda’da süren çekimleri, corona virüs nedeniyle durduruldu. Filmin çekimleri nisan ayına ertelenirken, dijital şirket, yapımın görsel efektleri üzerinde çalışmaya devam edecek.

The Matrix 4

Lana Wachowski'nin yazıp yönettiği, Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss'un Neo ve Trinity rolleriyle geri dönmeye hazırlandığı The Matrix 4'ün, San Francisco’da başlayıp Berlin’de devam eden çekimlerine ara verildi. 21 Mayıs 2021’de seyirciyle buluşması planlanan filmin vizyon tarihinde değişiklik olup olmayacağı şimdilik bilinmiyor.

The Batman

Merakla beklenen The Batman, corona cirüs nedeniyle çekimlerini durduran filmler arasına katıldı. Yapım şirketi Warner Bros., The Batman filminin üretimini iki hafta boyunca durdurma kararı aldı. Londra'da çekimleri yapılan film için önce setin Liverpool'a taşınması planlansa da gelişmelerin ardından bir süre ara verildi.

Jurassic World: Dominion

Disney, Paramount ve Netflix’in ardından ABD’li yapım şirketi Universal da corona virüs sebebiyle çekimlerini durdurma kararı aldı. Buna göre Jurassic World: Dominion, Flint Strong ve komedyen Billy Eichner'in henüz adı konmamış projesinin çekimleri ve prodüksiyonları askıya alındı

Carnival Row

Orlando Bloom ile Cara Delevingne'nin başrollerinde oynadığı Carnival Row dizisinin Prag’ta devam eden ikinici sezon çekimleri, corona virüs nedeniyle durduruldu.

The Witcher

Henry Cavill, Anya Chalotra ve Freya Allan'ın başrolünde oynadığı The Witcher dizisinin 2. sezon çekimlerine ara verildi.

Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi

Walt Disney, corona virüs nedeniyle Karlar Ülkesi 2'nin (Frozen 2) dijital platformda yayınlanma tarihini önce çekmesinin ardından Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi filminin de online olarak izleyiciye sunulduğunu açıkladı. 

Stranger Things

Stranger Things'in 4. sezon çekimleri de corona virüsten etkilenen yapımlar arasına katıldı.

İŞTE VİZYON TARİHİ DEĞİŞEN YAPIMLAR... 

Ölmek İçin Zaman Yok (No Time To Die)

Eski tarih: 3 Nisan 2020

Yeni tarih: 12 Kasım 2020

9 Kere Leyla

Eski tarih: 20 Mart 2020

Yeni tarih: Belirsiz

Mulan

Eski tarih: 17 Nisan 2020

Yeni tarih: Belirsiz

Peter Rabbit: Kaçak Tavşan (Peter Rabbit 2)

Eski tarih: 27 Mart 2020

Yeni tarih: 7 Ağustos 2020

Sessiz Bir Yer 2 (A Quiet Place 2)

Eski tarih: 20 Mart 2020

Yeni tarih: Belirsiz

Adanış: Kutsal Kavga

 Eski tarih: 20 Mart 2020

Yeni tarih: 18 Aralık 2020

Açgözlü (Antlers)

Eski tarih: 22 Mayıs 2020

Yeni tarih: Belirsiz

Aslan: Hürkuş Kayıp Elmas

Eski tarih: 13 Mart 2020

Yeni tarih: Belirsiz

Yeni Mutantlar (The New Mutants)

Eski tarih: 3 Nisan 2020

Yeni tarih: Belirsiz

Malazgirt 1071

Eski tarih: 13 Mart 2020

Yeni tarih: 18 Eylül 2020

Hızlı ve Öfkeli 9 (Fast & Furious 9)

Eski Tarih: 22 Mayıs 2020 

Yeni tarih: Belirsiz

Müstakbel Damat

Eski tarih: 13 Mart 2020

Yeni tarih: Belirsiz

Escape Room 2 

Eski tarih: 4 Nisan 2020

Yeni tarih: 1 Ocak 2021

Kovala 

17 Nisan'da vizyona girmesi beklenen Kovala için yapılan açıklamada, "Vizyon tarihi ertelenmiştir. Gelişmeler için takipte kalmanızı rica eder, sağlıklı günler dileriz" denildi. 

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