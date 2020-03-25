Wonder Woman 1984'ün vizyon tarihi değişti (Corona'dan etkilenen film ve diziler)

Büyük gişe beklentisi olan Scooby-Doo'lu animasyon filmi Scoob da Warner Bros'un ertelediği ancak vizyon tarihini açıklamadığı projeler arasındaki yerini aldı.

Elbette corona virüs nedeniyle ertelenen filmler bu kadar değil. İşte çekimlerine ara verilen ya da vizyon tarihi değişen projelerden öne çıkanlar...