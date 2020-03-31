Yabandaki Casus seyirciyle buluşuyor

BBC Earth'ün özel yapımlarından biri olan Spy in the Wild (Yabandaki Casus) ikinci sezonu ile 9 Nisan'da ekranlara dönüyor.

Abone ol Paylaş







Anadolu Ajansı 31.03.2020 - 10:28

Gizli kameralarla hayvanların doğal hayatını ekranlara yansıtan doğa belgeselinde, izleyiciler doğanın en büyük dramalarına ve duygusal karşılaşmalarına yakından tanıklık edecek.





Eskisinden daha gerçekçi casus cihazların, vahşi hayvan topluluklarının içine sızarak seyircileri aksiyonun tam ortasına götüreceği yeni sezon, hayvanlar alemindeki kitlesel buluşmaları ekrana taşıyacak.

Sürünün bir parçası olmanın nasıl bir duygu olduğu, ve hayvanların değişen mevsim ve iklim koşulları ile nasıl başa çıktığı gibi sorulara yanıt aranan Yabandaki Casus'un ikinci sezonu 9 Nisan saat 22.00'den itibaren BBC Earth ekranlarında olacak.

Özel mühendislik yapılarının yapılışını ve doğa ile uyumunu anlatan Nasıl İnşa Edildi? ise 6 Nisan'da seyirciyle buluşacak.



Mühendislik harikalarının sırlarını açığa çıkaracak belgeselde, Çin'deki lüks bir yeraltı oteli, dünyanın zirvesine yapılan asansör yolculuğu, bakır kaplı bükülmüş bir Manhattan gökdeleni ve Singapur'da 500 metre yüksekteki gökyüzü bahçesi anlatılacak.



"Bunu nasıl yapmışlar?" sorusuna cevap arayan 8 bölümlük özel belgesel, 6 Nisan saat 22.00'den itibaren yayınlanmaya başlayacak.

Mühendislik harikalarının sırlarını açığa çıkaracak belgeselde, Çin'deki lüks bir yeraltı oteli, dünyanın zirvesine yapılan asansör yolculuğu, bakır kaplı bükülmüş bir Manhattan gökdeleni ve Singapur'da 500 metre yüksekteki gökyüzü bahçesi anlatılacak. Bunu nasıl yapmışlar? sorusuna cevap arayan 8 bölümlük özel belgesel, 6 Nisan saat 22.00'den itibaren yayınlanmaya başlayacak.





İşte iki belgeselden öne çıkanlar....