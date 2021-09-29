Yağıbasan Medresesi Türk, İslam ve Bilim Müzesi oldu

roğlu, "Biz de gerekli çalışmaları yapmak suretiyle Türk, İslam ve Bilim Müzesi hüviyetine buranın kavuşması için çalışmalarımızı artık son aşamaya getirdik. Yaklaşık 2 haftaya kadar da burası hizmete açılacak. Halkımız İslam ve bilim tarihinde kimler yetişmiş bunları çok rahatlıkla bu müzede görecek. Bir yeni müzeyi daha böylece eklemiş oluyoruz. 2 yıl içinde 3 müzeyi Tokat Belediyesi olarak açmanın gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.