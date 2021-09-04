Yahya Abdul-Mateen II: Matrix 4 seriye yeni bir bakış açısı getirecek

Amerikalı oyuncu "Çok farklı değil. Her ikisi de sevilen klasikler. Büyük bir kusursuzluk beklentisiyle geliyorlar ve izleyiciler onları görmek için sabırsızlanıyor. Ve bunun parçası olmak güzel" dedi.

Abdul-Mateen "Elbette anlara ve karakterlere kendi havanızı katma fırsatını beraberinde getiriyorlar. Ve bunu Şeker Adam'ın Laneti'yle yaptığımız gibi Matrix'le de yapmayı dört gözle bekliyoruz. Hepsi yeni, taze hikayeler anlatmak, anlatıyı değiştirmek ve yeni bir bakış açısı eklemek için fırsat" diye konuştu.