Yalın Harbiye Açıkhava'yı salladı (Hayranlarına müjde)

Yalın, önceki akşam Denizbank Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında sevenleriyle buluştu. Şarkıları ve sahne şovuyla beğeni toplayan Yalın, yoğun talep üzerine 19 Ağustos’ta Açıkhava’da bir konser daha vereceği ifade etti.
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Konser provalarına günler önce başlayan, Harbiye seyircisine özel bir repertuvar ve sürprizler hazırlayan Yalın, konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
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Biletlerin konser öncesi tükendiği ve merdivenlerin bile satışa açıldığı kendisine hatırlatılan Yalın, yoğun talep üzerine 19 Ağustos’ta Açıkhava’da bir konser daha vereceğinin müjdesini verdi.
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Yalın konserine geçtiğimiz hafta dinleyicilerle buluşturduğu yeni single çalışması ‘Deme Bana Yokum’ ile başladı.
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Yalın, ilk defa sahnede canlı olarak seslendirdiği şarkısının klibindeki 80’ler havasını, Harbiye sahnesine de taşıdı.
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‘Ah Be Kardeşim’, ‘Olmasa da Olur’, ‘Zalim’, ‘Değmez’, ‘Aşk’ta Telafi Olmaz’ gibi sevilen parçalarını Harbiye’yi dolduran binlerce kişiyle birlikte seslendiren Yalın, Yaşları 7 ile 13 arasında değişen ve Sosyalben Vakfı’nın desteğiyle yeteneklerini geliştiren 10 çocukla birlikte ‘Meleklerin Sözü Var’ şarkısını seslendirdi.
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Konser boyu sesi ve sahne şovlarıyla izleyicisinin beğenisini kazanan Yalın, konserin ikinci yarısında söylediği ‘Yeniden’, ‘Keyfi Yolunda’, ‘Benimki’, ‘Küçücüğüm’ ve ‘Bir Bakmışsı’ parçalarıyla Harbiye’yi dolduran hayranlarına müzik ziyafeti verdi.
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DENİZBANK AÇIKHAVA KONSER TAKVİMİ:
11 Temmuz Perşembe HALUK LEVENT 12 Temmuz Cuma DOĞU DEMİRKOL 13 Temmuz Cumartesi AŞKIN NUR YENGİ & MEHMET ERDEM 16 Temmuz Salı FIRAT TANIŞ ile GELİN TANIŞ OLALIM 17 Temmuz Çarşamba YILMAZ ERDOĞAN ve ÇGH 2 18 Temmuz Perşembe KENAN DOĞULU 18 Ağustos Pazar ATA DEMİRER GAZİNOSU 19 Ağustos Pazartesi YALIN 20 Ağustos Salı ŞEVVAL SAM 13 Eylül Cuma CANDAN ERÇETİN 14 Eylül Cumartesi CEM ADRIAN 16 Eylül Pazartesi KAAN SEKBAN – SAÇMALAR 17 Eylül Salı GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW
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İşte Yalın'ın Harbiye konserinden yansıyan diğer kareler...