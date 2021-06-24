Yapay zeka algoritmaları sayesinde Göbeklitepe'ye seyahat
Parallel Universe adlı serginin özel gösteriminde, ziyaretçiler yapay zeka algoritmaları sayesinde Van Gogh tablolarının içinde gezip, Göbeklitepe’yi ziyaret etti.
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24.06.2021 - 11:28
Şu ana kadar 52’den fazla ülkede, bilim-sanat-teknoloji ekseninde sanat yerleştirmelerini milyonlarla buluşturan ödüllü Ouchhh Studyo’nun yapay zeka ve sanatı birleştiren eserleri, Parallel Universe adlı sergisinin DasDas’ta gerçekleşen özel gösteriminde beğeniye sunuldu.
TARİHİN SIFIR NOKTASI ZİYARET EDİLDİ
Oyuncu Mert Fırat’ın ev sahipliğinde ve Paribu desteğiyle gerçekleşen özel gösterimde, her biri 35 dakika süren seanslarla yapay zeka sayesinde ziyaretçiler, Van Gogh tablolarının içinde gezip,"Tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Şanlıurfa'daki Göbeklitepe’yi ziyaret etti.
Yoğun ilgi gören özel gösterim, katılımcıların sergiyi ziyaretiyle sonlandı. DasDas’ın Ataşehir Metropol İstanbul’daki sahnesinde yer alan serginin yaz boyunca sanatseverleri ağırlamaya devam edeceği açıklandı...
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