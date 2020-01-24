Yapım şirketinden The Walking Dead açıklaması: Anlatılacak sayısız hikaye var

The Walking Dead'in yapım şirketi AMC'nin yöneticilerinden Sarah Barnett, The Walking Dead'in yeni sezonlarının geleceğini vurgulayarak, "Bu evrende daha anlatılacak sayısız hikaye olduğunu düşünüyorum" dedi.

The Walking Dead'in yapım şirketi AMC, yıllarca daha o ya da bu şekilde ekranlarımızda olacağına işaret etti.

Kanalın yöneticilerinden Sarah Barnett, The Los Angeles Times'a verdiği röportajda dizinin geleceği ve uyarlamaları hakkında konuşurken ekibinin diziye "Çok daha fazla tutku katmayı planladığını" açıkladı.

Barnett, “Bu evrende daha anlatılacak sayısız hikaye olduğunu düşünüyorum. Bu dizi için bize daha fazla hikaye duymak istediklerini söyleyen, züppelikten uzak ama beğeni eşiği yüksek devasa bir hayran kitlesi var" dedi.

"Yapmayacağımız tek şey Walking Dead'in daha kötü bir versiyonu" diyen Barnett, "Daha önce yaptığımızı taklit etmeyeceğiz. Yapacağımız şey bir dizi farklı formata ve bir dizi farklı yaratıcı biçime hem yeni hem de var olan yazarlarımızla birlikte bakmak" ifadelerini kullandı.