Yapımcı Mustafa Uslu’ya ‘Filmi izinsiz çektin’ davası

Dava dilekçesinde, “Elyesa Bazna’nın hayatı filme alınırken, kızlarından izin alınmamıştır. Üç kız kardeşin ‘Çiçero’ adlı filmden sonradan haberleri olmuştur. Filmde babalarının gerçek hikâyesi çarpıtılmış ve gerçekle var olmayan duygusal ilişkileri ön plana çıkarılmaya çalışılmıştır” denildi.





