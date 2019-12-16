Yapımcı Mustafa Uslu’ya ‘Filmi izinsiz çektin’ davası

Çiçero filmine konu olan casus Elyesa Bazna’nın üç kızı filmin kendilerinden izin alınmadan çekildiği gerekçesiyle yapımcı Mustafa Uslu’ya 100 bin liralık dava açtı.
Dava dilekçesinde, “Elyesa Bazna’nın hayatı filme alınırken, kızlarından izin alınmamıştır. Üç kız kardeşin ‘Çiçero’ adlı filmden sonradan haberleri olmuştur. Filmde babalarının gerçek hikâyesi çarpıtılmış ve gerçekle var olmayan duygusal ilişkileri ön plana çıkarılmaya çalışılmıştır” denildi.
Özge Eğrikar'ın haberine göre; avukatlar, Elyesa Bazna’nın “Ich War Cicero” (Ankara Casusu Çiçero) adlı eserinin izinsiz şekilde film haline getirildiğini öne sürerek 100 bin TL ödenmesini istedi.
Mustafa Uslu’nun daha önce çektiği Müslüm filminde Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur, “Müslüm”den para almadığını belirterek dava açacağını söyledi.
Naim Süleymanoğlu’nun kızları Sezin ve Esin, Cep Herkülü: Naim filminde kullanılan madalyaların geri verilmediği iddiasıyla dava açtı.
Ayla filminde hikâyesi anlatılan Süleyman Dilbirliği’nin kızı Sebahat Dilbirliği de “Mustafa Uslu babamı dolandırdı” iddiasında bulundu.