Şükrü Avşar'ı sözlerinden satırbaşları şöyle:

"Filmlerin sinemada seyirci ile buluşurken dijital platformda gösterilmesi sinemanın çöküşüne sebep olur. Biz bunu 1980'lerde de yaşadık. O zaman videolar vardı, dijital platform yerine. Sinemayla birlikte videodan da izlenebiliyordu filmler.



İnsanlar sinemaya gitmek yerine filmleri evde videodan izliyorlardı. Seyirci elini, ayağını çekmişti sinemadan. Şimdi de para ve zaman ayırarak sinemaya giden seyirci 'Ben niye bu filmi sinemada izleyeyim ki! Nasıl olsa dijital platformda yayınlanacak' diye düşünerek sinemaya gitmemeye başlar. Sinemadan soğur seyirci. Bunu Türk sinemasına yapmamalıyız."