Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey'in Vee Perde oyunu İzmir Fuarı'nda
DHA
Ünlü oyuncular Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey'in başrolünde olduğu Vee Perde adlı tiyatro oyunu, İzmir Enternasyonal Fuarı'nda seyirciyle buluştu.
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1Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey'in başrolünde olduğu Vee Perde adlı tiyatro oyunu, İzmir Enternasyonal Fuarı'nda sahnelendi.
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2İsmet İnönü Kültür Merkezi'ndeki oyuna İzmirliler, yoğun ilgi gösterdi.
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3Salonu dolduran İzmirliler, 2 saat boyunca Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey'in başrolünü oynadığı Vee Perde'yi keyifle izledi.
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4Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey, İzmir Fuarı'nı özlediklerini dile getirdi. Yalçın, "Biz bu fuarda ne oyunlar sahneledik" dedi.
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5Oyunda Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey'in yanı sıra Kutay Şahin, Ortans Kıvanç, Serdar Bordanacı, Oben Onur ve Merve Akaydın da yer aldı.
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6İki eski komedyen Cahide ve Adnan'ın hikayesini konu alan oyunda, bir zamanlar şöhreti doruklarda yaşamış iki sanatçının birbiriyle çekişmeleri ve gösteri dünyasının acımasız etkisi anlatılıyor.