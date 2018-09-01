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Yaz aylarına damga vuran filmler

Sinemaya gitmek için en iyi zaman, yaz dönemi olabilir. Çünkü büyük stüdyolar gişede başarılı olacağını düşündüğü filmleri genelde yaz dönemlerinde vizyona sokuyorlar. Yüzlerce milyon dolarlık bütçeye sahip yapımlar yaz aylarında beyaz perdeye konuk olurken, dünyanın her yanındaki sinema severler de salonlara akın ediyor. İşte beyazperde'nin verilerine göre gişede başarılı olan gelmiş geçmiş en iyi yaz filmleri...

  • 1



    Film: Kaçak / The Fugitive

    Vizyon Tarihi: 6 Ağustos 1993

    Gişe Hasılatı: 368 milyon dolar
  • 2

    Film: Ratatuy / Ratatouille

    Vizyon Tarihi: 29 Haziran 2007

    Gişe Hasılatı: 620 milyon dolar

  • 3

    Film: Terminatör 2: Mahşer Günü / Terminator 2: Judgment Day

    Vizyon Tarihi: 3 Temmuz 1991

    Gişe Hasılatı: 520 milyon dolar
  • 4

    Film: Nedimeler / Bridesmaids

    Vizyon Tarihi: 13 Mayıs 2011

    Gişe Hasılatı: 288 milyon dolar


  • 5


    Film: Galaksinin Koruyucuları / Guardians of the Galaxy

    Vizyon Tarihi: 1 Ağustos 2014

    Gişe Hasılatı: 773 milyon dolar

  • 6


    Film: Hayalet Avcıları / Ghostbusters

    Vizyon Tarihi: 8 Haziran 1984

    Gişe Hasılatı: 295 milyon dolar


  • 7

    Film: Kaya / The Rock

    Vizyon Tarihi: 7 Haziran 1996

    Gişe Hasılatı: 335 milyon dolar

  • 8


    Film: Yıldız Savaşları / Star Wars

    Vizyon Tarihi: 25 Mayıs 1977

    Gişe Hasılatı: 775 milyon dolar


  • 9

    Film: Yaratık 2 / Aliens

    Vizyon Tarihi: 18 Temmuz 1986

    Gişe Hasılatı: 131 milyon dolar
  • 10


    Film: Kutsal Hazine Avcıları / Raiders of the Lost Ark

    Vizyon Tarihi: 12 Haziran 1981

    Gişe Hasılatı: 389 milyon dolar

  • 11

    Film: Yenilmezler / The Avengers

    Vizyon Tarihi: 4 Mayıs 2012

    Gişe Hasılatı: 1 milyar 518 milyon dolar

  • 12

    Film: Zor Ölüm / Die Hard

    Vizyon Tarihi: 15 Temmuz 1988

    Gişe Hasılatı: 140 milyon dolar
  • 13

    Film: Karayip Korsanları: Siyah İnci’nin Laneti / Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl

    Vizyon Tarihi: 9 Temmuz 2003

    Gişe Hasılatı: 654 milyon dolar
  • 14

    Film: Geleceğe Dönüş / Back to the Future

    Vizyon Tarihi: 3 Temmuz 1985

    Gişe Hasılatı: 381 milyon dolar

  • 15


    Film: Kara Şövalye / The Dark Knight

    Vizyon Tarihi: 18 Temmuz 2008

    Gişe Hasılatı: 1 milyar 4 milyon dolar


  • 16


    Film: Mad Max: Fury Road

    Vizyon Tarihi: 15 Mayıs 2015

    Gişe Hasılatı: 378 milyon dolar
  • 17


    Film: Jurassic Park

    Vizyon Tarihi: 11 Haziran 1993

    Gişe Hasılatı: 1 milyar 29 milyon dolar

  • 18

    Film: Jaws

    Vizyon Tarihi: 20 Haziran 1975

    Gişe Hasılatı: 470 milyon dolar
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