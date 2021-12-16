Yeni araştırma: Homer Simpson gerçekte yaşasaydı, hastane masrafları ne kadar tutardı?

İkinci sırada 508 bin 904 dolarla (yaklaşık 7 milyon 500 bin TL) felç gelirken, Downtown LA tehlikeli numaralar, kötü şans ve genel olarak kazaya geçirmeye yatkın doğanın etkisi düşünüldüğünde, Homer'ın yaralanmalarının maliyetinin aslında 143 milyon sterlin (yaklaşık 2 milyar 800 milyon TL) kadar yüksek olabileceğini tespit etti.