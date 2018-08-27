Yeni Arrowverse buluşmalarının tarihi belli oldu

The Flash, Arrow ve Supergirl kahramanlarını bir araya getirecek olan özel bölümlerin tarihi açıklandı. Arrowverse olarak bilinen ve süper kahramanları buluşturan etkinlik bu yıl beşinci kez düzenleniyor ve Aralık'ta başlıyor.
1
Süper kahraman dizelerinin başrol oyuncuları aynı bölümlerde (Arrowverse) buluşuyor. The CW’dan yapılan açıklamaya göre bu seneki buluşma 9 Aralık’ta başlıyor ve üç geceye yayılıyor.
2
İzleyiciyle buluşan ilk dizi The Flash olurken onu sırasıyla 10 Aralık’ta Arrow ve 11 Aralık’ta Supergirl takip edecek.
3
Bu yıl yapılan en büyük değişiklik, etkinliğe DC’s Legends of Tomorrow’un dahil edilmemesi oldu.
4
Black Lightning ise Arrowverse’e tam anlamıyla bağlanmadığı için henüz etkinlikte kendine yer bulamıyor.
5
Bu seneki Arrowverse buluşmasının en önemli yanlarından bir diğeri Batwoman karakterini görücüye çıkarması olacak.
6
Geçtiğimiz haftalarda açıklandığı gibi ünlü karaktere Ruby Rose hayat verecek.