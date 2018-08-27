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Yeni Arrowverse buluşmalarının tarihi belli oldu

The Flash, Arrow ve Supergirl kahramanlarını bir araya getirecek olan özel bölümlerin tarihi açıklandı. Arrowverse olarak bilinen ve süper kahramanları buluşturan etkinlik bu yıl beşinci kez düzenleniyor ve Aralık'ta başlıyor.

  • 1

    Arrowverse
    Süper kahraman dizelerinin başrol oyuncuları aynı bölümlerde (Arrowverse) buluşuyor. The CW’dan yapılan açıklamaya göre bu seneki buluşma 9 Aralık’ta başlıyor ve üç geceye yayılıyor.
  • 2

    Arrowverse
    İzleyiciyle buluşan ilk dizi The Flash olurken onu sırasıyla 10 Aralık’ta Arrow ve 11 Aralık’ta Supergirl takip edecek.

  • 3

    Arrowverse
    Bu yıl yapılan en büyük değişiklik, etkinliğe DC’s Legends of Tomorrow’un dahil edilmemesi oldu.
  • 4

    Arrowverse
    Black Lightning ise Arrowverse’e tam anlamıyla bağlanmadığı için henüz etkinlikte kendine yer bulamıyor.

  • 5

    Arrowverse
    Bu seneki Arrowverse buluşmasının en önemli yanlarından bir diğeri Batwoman karakterini görücüye çıkarması olacak.

  • 6

    Arrowverse, Ruby Rose
    Geçtiğimiz haftalarda açıklandığı gibi ünlü karaktere Ruby Rose hayat verecek.
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