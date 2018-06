Yeni çıkan kitaplar arasından öneriler (2018 yaz kitapları)

Canım Kardeşim: Evden 677 Kilometre Uzakta / Mark Lowery

İyiliğin ve kaybın fevkalade öyküsü: On üç yaşındaki Martin ve kardeşi Charlie, çok özel bir yolculuğa çıkmışlardı. Preston’dan 677 kilometre uzaktaki St. Bernards’a. Tren, otobüs, taksi… Ne şekilde olursa olsun oraya gitmeyi kafaya koymuşlardı; gidecek ve St. Bernards’taki limanı düzenli olarak ziyaret eden yunusu göreceklerdi. Peki, bu yolculuğun tek sebebi o yunusu görmek miydi? Sürprizler ve maceralarla dolu bir yolculuktu bu. Martin kardeşine hayrandı fakat Charlie sıradan bir çocuk değildi. Milyonda bir rastlanacak türden birisiydi. Çok erken doğmuştu ve hayatta kalmasını kimse beklememişti. Esprili, karşı konulamaz ve fazlasıyla sıradışı bir çocuktu. Bu nedenle Martin her an tetikteydi, özellikle de bu çılgın yolculuk boyunca. İyi bir ağabey olabilmek için elinden geleni yapıyordu ancak bu her zaman kolay değildi, özellikle de St. Bernards’ta onları bekleyen şeyin önemi düşünülünce…