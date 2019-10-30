Yeni Game of Thrones dizisinin adı açıklandı: House of the Dragon

30.10.2019 - 07:41
Merakla beklenen Game of Thrones'un yeni dizisinin ismi resmi sosyal medya hesaplarından açıklandı.
Game of Thrones'un resmi hesabından yapılan duyuruya göre yeni dizinin adı House of the Dragon olacak.
Game of Thrones evreninde geçen yeni dizi projesinin yapımcı firma HBO tarafından iptal edildiği belirtilirken, yapımcı firma HBO yine Game of Thrones evreninde geçen başka bir dizi projesinin lansmanını yaptı.
Yeni Game of Thrones dizisinin sekiz sezonluk dizideki olaylardan 300 yıl önce yaşananları konu alacağı belirtildi.
House of the Dragon (Ejderha'nın Evi) adı verilen yeni dizinin yapımcıları arasında Game of Thrones kitaplarının yazarı George RR Martin'in de olduğu ifade edildi.