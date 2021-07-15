Yeni Gossip Girl izlenme rekoru kırdı

Yeni nesil Gossip Girl, HBO Max'in orijinal serileri arasında en iyi çıkışı gerçekleştirdi.

15.07.2021 - 07:16

Yeni Gossip Girl izlenme rekoru kırdı - 1
Deadline'ın haberine göre; yeni Gossip Girl, geçtiğimiz Perşembe günü ilk çıkışıyla rekorlar kırarak, lansman hafta sonu boyunca en çok izlenen HBO Max orijinal dizisi oldu.

Yeni Gossip Girl izlenme rekoru kırdı - 2
Yayıncı, elde edilen verilere göre, gösterinin ilk dört gününde en yüksek görüntülemeyi gördüğünü ve 555 bin ABD hane halkı tarafından izlendiğini söyledi.

Yeni Gossip Girl izlenme rekoru kırdı - 3
Gossip Girl, geçen hafta sosyal medya trendlerine de hakim oldu.
Yeni Gossip Girl izlenme rekoru kırdı - 4
Tüm sosyal medyada yaklaşık 15 milyar  gösterim, Twitter'da bir numaralı trend noktası ve yalnızca TikTok'ta yaklaşık 5 milyar gösterim aldı.

Yeni Gossip Girl izlenme rekoru kırdı - 5
Yeni Gossip Girl'ün ilk bölümü 8 Temmuz'ya yayınlandı ve dizinin yeni sezonunda yayınlanmayı bekleyen daha 11 bölümü daha var.
Yeni Gossip Girl izlenme rekoru kırdı - 6
Dizinin ilk altı bölümü bu yaz perşembe günleri haftalık olarak yayınlanmaya devam edecek, geri kalan bölümler ise sonbaharda gösterime girecek.

Yeni Gossip Girl izlenme rekoru kırdı - 7
Gossip Girl, orijinal dizinin son ermesinden dokuz yıl sonra yeniden çekildi. Ancak Manhattan'ın Yukarı Doğu Yakası'na hakim olan yeni bir genç zengin sınıfıyla, belirli olaylar Gossip Girl'ün yeniden dirilişine yol açar. Bu sefer her şeyi bilen bir Instagram sayfası olarak.
Yeni Gossip Girl izlenme rekoru kırdı - 8

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