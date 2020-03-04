Yeni Gossip Girl'ün kadrosu belli oldu

2000'li yıllara damga vuran Gossip Girl (Dedikoducu Kız) geri dönüyor. Orjinal diziden 8 yıl sonrasını antalacak yeni Gossip Girl'de başrollerde yer alacak isimler açıklandı: Emily Alyn Lind, Whitney Peak, Eli Brown, Johnathan Fernandez ve Jason Gotay.
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04.03.2020 - 11:41
Başrollerinde Blake Lively, Leighton Meester, Penn Badgley, Chace Crawford, Ed Westwick ve Taylor Momsen'in rol aldığı, Türkiye’de de yayınlanan ve geniş bir hayran kitlesi olan Amerikan gençlik dizisi Gossip Girl (Dedikoducu Kız) geri dönüyor.
Orijinal seride dedikoducu kızı seslendiren Kristen Bell’in aynı rolü üstleneceği yeni dizi için çalışmalara hız verildi.
Orijinalinin finalinden sekiz yıl sonra hazırlanan yeni Gossip Girl dizisi, HBO Max’te yayınlanacak ve yeni nesil New York özel okul öğrencilerini takip edecek. Gossip Girl aradan geçen yıllarda sosyal medya ve New York'un ne kadar değiştiğini de keşfedecek.
Merakla beklenen dizinin yeni başrol oyuncuları da açıkladı. İşke yeni nesil Gossip Girl kadrosu:
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