Yeni Hellboy'un gerçekte kim olduğunu biliyor musunuz? (Karakterlerin kostümsüz halleri)
Sinemada ve televizyonda izlenme rekorları kıran filmlerin / diziylerin kahramanları kostümlerini çıkartınca bambaşka biri oluyorlar. İşte kahramanların kostümlü ve kostümsüz halleri
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1Hellboy / David Harbour
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2David Harbour
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3İlk Hellboy'u Ron Perlman canlandırmıştı.
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4Ron Perlman
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5Wun Wun - Ian Whyte / Game of Thrones (2011)
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6Ian Whyte
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7White Walker - Ross Mullan / Game of Thrones (2011)
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8Ross Mullan
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9The Night King - Richard Brake / Game of Thrones (2011)
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10Richard Brake
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11Gregor Clegane -Hafpor Julius Björnsson / Game of Thrones (2011)
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12Hafpor Julius Björnsson
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13Marvel Evreni'nin en eğlenceli filmleri arasında gösterilen Deadpool ve Deadpool 2'de Ryan Reynolds'ın canlandırdığı Wade Wilson karakterine yol gösteren, bir nevi ağabeylik yapan Colossus karakterinin kim olduğunu biliyor musunuz?
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Deadpool'u eğitim alıp X-Men'e katılması için ikna etmeye çalışan ve sürekli doğru yolu gösteren Colossus'a Alman oluncu Stefan Kapicic hayat veriyor. Filmin bazı hayranlarının bile gözünden kaçan bu detay akıllara süper kahramanların kostümsük hallerini getirdi...
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15İşte kahramanların kostümlü ve kostümsüz halleri
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16Danai Gurira / Black Panther (2018)
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17Danai Gurira
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18Letitia Wright / Black Panther (2018)
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19Letitia Wright
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20Chadwick Boseman / Black Panther (2018)
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21Chadwick Boseman
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22Gal Gadot / Wonder Woman (2017)
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23Gal Gadot
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24Karen Fukuhara / Suicide Squad (2016)
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25Karen Fukuhara
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Chloë Grace Moretz / Kick-Ass 2 (2013)
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27Chloë Grace Moretz
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28Dave Bautista / Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
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29Dave Bautista
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30Brianna Hildebrand / Deadpool (2016)
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31Brianna Hildebrand
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32Jennifer Lawrence / X-Men: Days of Future Past (2014)
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33Jennifer Lawrence
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34Zoe Saldana / Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
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35Zoe Saldana
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36Pom Klementieff / Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
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37Pom Klementieff
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38Sophie Turner / X-Men: Apocalypse (2016)
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39Sophie Turner
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40Benedict Cumberbatch / Doctor Strange (2016)
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41Benedict Cumberbatch
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42Karen Gillan / Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
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43Karen Gillan
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44Chadwick Boseman / Black Panther (2018)
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45Chadwick Boseman
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Paul Rudd / Ant-Man (2015)
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47Paul Rudd
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48Melissa Benoist / Supergirl (2015)
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49Melissa Benoist
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50Mark Ruffalo / The Avengers (2012)
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51Mark Ruffalo
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52Edward Norton/ The Incredible Hulk (2008)
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53Edward Norton
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54Lou Ferrigno / The Incredible Hulk (1978)
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55Lou Ferrigno
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56Jason Momoa / Justice League (2017)
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57Jason Momoa
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58Ezra Miller / Justice League (2017)
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59Ezra Miller
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60Ray Fisher / Justice League (2017)
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61Ray Fisher
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62Ben Affleck, Jason Momoa, Gal Gadot, Ezra Miller, ve Ray Fisher/ Justice League (2017)
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63Ben Affleck, Jason Momoa, Gal Gadot, Ezra Miller, ve Ray Fisher
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64Amber Heard / in Aquaman (2018)
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65Amber Heard
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66Adam West / Batman (1966)
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67Adam West
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68Michael Keaton / Batman (1989)
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69Michael Keaton
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70Val Kilmer ve Chris O'Donnell / Batman Forever (1995)
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71Val Kilmer
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72Christian Bale / The Dark Knight (2008)
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73Christian Bale
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74Ben Affleck / Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)
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75Ben Affleck
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76Christopher Reeve / Superman II (1980)
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77Christopher Reeve
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78Henry Cavill / Man of Steel (2013)
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79Henry Cavill
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80Chris Pratt /Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
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81Chris Pratt
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82Ron Perlman, Selma Blair, ve Doug Jones / Hellboy II: The Golden Army (2008)
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83Ron Perlman ve Doug Jones
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84Tom Holland / Spider-Man: Homecoming (2017)
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85Tom Holland
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86Andrew Garfield / The Amazing Spider-Man (2012)
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87Andrew Garfield
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88Halle Berry / X2 (2003)
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89Halle Berry
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90Robert Downey Jr. / Iron Man 2 (2010)
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91Robert Downey Jr
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92Chris Hemsworth / Thor: The Dark World (2013)
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93Chris Hemsworth