Yeni James Bond filmi No Time To Die'dan karakter afişleri

25'inci Bond filmi No Time To Die'ın karakter afişleri yayınladı. Afişlerde Daniel Craig, James Bond olarak; Oscar'lı yıldız Rami Malek, kötü adam Safin karakteriyle; Léa Seydoux, Bond kızı Madeleine Swann olarak; Lashana Lynch, Nomi karakteriyle; Ben Whishaw, sevilen karakter Q olarak ve Ana de Armas da Paloma karakteriyle görülüyor. Film, 3 Nisan 2020'de gösterime girecek.

NO TIME TO DIE'DAN İLK TANITIM

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