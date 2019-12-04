Yeni James Bond filmi No Time To Die'dan karakter afişleri
25'inci Bond filmi No Time To Die'ın karakter afişleri yayınladı. Afişlerde Daniel Craig, James Bond olarak; Oscar'lı yıldız Rami Malek, kötü adam Safin karakteriyle; Léa Seydoux, Bond kızı Madeleine Swann olarak; Lashana Lynch, Nomi karakteriyle; Ben Whishaw, sevilen karakter Q olarak ve Ana de Armas da Paloma karakteriyle görülüyor. Film, 3 Nisan 2020'de gösterime girecek.
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