Yeni James Bond filmi No Time to Die'ın corona nedeniyle ertelenmesi maddi kaybı getiriyor

İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve şimdiye kadar 3 bin 200’den fazla insanın hayatını kaybettiği corona virüs, 65’ten fazla ülkede de etkisini hissettirdi. Virüsün görüldüğü ülkelerde çekilmesi planlanan birçok filmin prodüksiyonu da iptal edildi. Geçtiğimiz hafta İtalya’da çekilmesi planlanan yedinci Mission Impossible’ın (Görevimiz Tehlike) çekimleri iptal edilirken, aynı yapım şirketine ait Sonic the Hedgehog (Kirpi Sonic) filminin gösterimi ise belirsiz bir tarihe ertelendi.