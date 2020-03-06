Yeni James Bond filmi No Time to Die'ın corona nedeniyle ertelenmesi maddi kaybı getiriyor

06.03.2020 - 10:49 | Son Güncelleme : 06.03.2020 - 11:08
Yeni James Bond filmi Ölmek İçin Zaman Yok’un (No Time to Die) corona virüs tehdidi nedeniyle gösterim tarihinin ertelenmesi, maddi kaybı da beraberinde getirdi.
10 Nisan ayında sinema salonlarında olacağı duyurulan, ancak corona virüs salgını nedeniyle gösterimi 25 Kasım’a ertelenen 25’inci Bond filminin yüzde 30’luk hasılat kaybı yaşaması bekleniyor.
The Hollywood Reporter’ın haberine göre, dünya çapında 1 milyar dolarlık hasılat elde etmesi beklenen filmin tarih değişikliğiyle 300 milyon dolar kaybedeceği öngörülüyor.
Sonbahar döneminde filmlerin pazarlama kampanyası maliyetleri, tatil sezonu nedeniyle reklam değerleri daha pahalı olduğu için yükseliyor. Bu dönemde Cadılar Bayramı, Şükran Günü tatilleri oluyor.
Daniel Craig’in beşinci ve son kez James Bond karakterine hayat verdiği film, yılın en çok merak edilen filmlerindendi. ABD’deki vizyon tarihi 25 Kasım’a ertelenen No Time to Die’ın Türkiye vizyon tarihi henüz açıklanmadı.
Filmin yapım şirketleri MGM, Universal ve Eon Productions’ın filmi kasım ayına erteleme kararının ardından gözler Black Widow ve Mulan gibi büyük bütçeli filmlerin de ertelenip ertelenmeyeceği sorusunu gündeme getirdi.
İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve şimdiye kadar 3 bin 200’den fazla insanın hayatını kaybettiği corona virüs, 65’ten fazla ülkede de etkisini hissettirdi. Virüsün görüldüğü ülkelerde çekilmesi planlanan birçok filmin prodüksiyonu da iptal edildi. Geçtiğimiz hafta İtalya’da çekilmesi planlanan yedinci Mission Impossible’ın (Görevimiz Tehlike) çekimleri iptal edilirken, aynı yapım şirketine ait Sonic the Hedgehog (Kirpi Sonic) filminin gösterimi ise belirsiz bir tarihe ertelendi.