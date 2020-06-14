Yeni James Bond filmi No Time To Die’ın (Ölmek İçin Zaman Yok) gösterimi 5 gün öne çekildi

14.06.2020 - 12:07
25’inci James Bond filmi No Time To Die (Ölmek İçin Zaman Yok), corona virüs salgını nedeniyle ertelenmesinin ardından hayranlarını sevindirecek bir haberle gündemde.
Filmlerin peş peşe ertelendiği bugünlerde, MGM ve Universal, Daniel Craig’in beşinci ve son kez James Bond karakterini canlandırdığı filmin yayın tarihini öne aldı.
Bu yılın ilk ertelenen yapımlarından biri No Time to Die olmuştu. 10 Nisan’da gösterime girmesi gereken yapım, 25 Kasım’a ertelenmişti. Yeni açıklama ile birlikte yapımın vizyon tarihi, İngiltere için 12 Kasım, ABD için 20 Kasım olarak güncellendi.
No Time To Die ile ilgili geçtiğimiz günlerde dikkat çekici bir detay ortaya çıkmıştı. Seyircinin, 60 yıllık geçmişi olan serinin yeni filminde 007 kod adlı ajanın beş yaşındaki kızıyla tanışacağı öğrenilmişti. Buna göre, James Bond’un, Fransız oyuncu Lea Seydoux tarafından canlandırılan Dr. Madeleine Swann ile birlikteliğinden olan kızının adı Mathilde.
Filmle ilgili bir başka şaşırtıcı bilgi de Bond’un dünyayı Covid-19’a benzer bir salgından kurtaracak olması.
Daniel Craig'in başrolleri Rami Malek ve Lea Seydoux ile paylaştığı filmde, aktif hizmetten ayrılan Bond, yeni hayatına uyum sağlamaya çalışır. Jamaika’da sakin yaşamının keyfini çıkarmaya çalışan Bond'un huzuru, CIA’den eski dostu Felix Leiter'ın kendisinden yardım istemesi ile yarıda kalır. Bond'dan kaçırılan bir bilim adamının kurtarılmasına yardım edilmesi beklenir. Sandığından da tehlikeli olan bu işi kabul eden Bond, yeni teknolojilerle silahlanmış, kötü bir adamın peşine düşer.