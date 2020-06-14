Yeni James Bond filmi No Time To Die’ın (Ölmek İçin Zaman Yok) gösterimi 5 gün öne çekildi

No Time To Die ile ilgili geçtiğimiz günlerde dikkat çekici bir detay ortaya çıkmıştı. Seyircinin, 60 yıllık geçmişi olan serinin yeni filminde 007 kod adlı ajanın beş yaşındaki kızıyla tanışacağı öğrenilmişti. Buna göre, James Bond’un, Fransız oyuncu Lea Seydoux tarafından canlandırılan Dr. Madeleine Swann ile birlikteliğinden olan kızının adı Mathilde.

Filmle ilgili bir başka şaşırtıcı bilgi de Bond’un dünyayı Covid-19’a benzer bir salgından kurtaracak olması.