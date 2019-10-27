Yeni James Bond'tan set karesi (Ölmek İçin Zaman Yok)

James Bond’un bu fotoğrafı sosyal medyada alay konusu oldu. Bir Twitter kullanıcısı, “Bu fotoğrafta Bond neden bir çiftçi gibi görünüyor” dedi. Bir diğer kullanıcı Titanic’te Jack ve arkadaşı Fabrizio’nun sahnesine atıfta bulunarak, “Bond’u Jack ve Fabrizio’yla güvertede görmek için heyecanlıyım” yazdı.



