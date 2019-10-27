Yeni James Bond'tan set karesi (Ölmek İçin Zaman Yok)

27.10.2019 - 09:51
Yeni James Bond filmi Ölmek İçin Zaman Yok (No Time To Die) için çekim süreci resmen başladı.
Filmden yayımlanan yeni set görüntüsünde James Bond hayranlarının dikkatini çeken bir detay öne çıktı.
Empire’ın yayımladığı fotoğrafta her zaman son derece şık görmeye alışkın olduğumuz Bond, askılı bir pantolon ve kirli bir bluzle karşımıza çıkıyor.
James Bond’un bu fotoğrafı sosyal medyada alay konusu oldu. Bir Twitter kullanıcısı, “Bu fotoğrafta Bond neden bir çiftçi gibi görünüyor” dedi. Bir diğer kullanıcı Titanic’te Jack ve arkadaşı Fabrizio’nun sahnesine atıfta bulunarak, “Bond’u Jack ve Fabrizio’yla güvertede görmek için heyecanlıyım” yazdı.
Yeni filmde emekliliğini Jamaika’da geçirmekte olan James Bond arkadaşının yardım talebi üzerine maceraya atılacak. Ölmek İçin Zaman Yok, 3 Nisan 2020’de seyirciyle buluşacak.