Yeni müzik dinleme trendi nostalji (En çok dinlenen nostaljik şarkılar)

NEDEN NOSTALJİ?

Acaba zor zamanlarda tanıdık melodileri dinlemek rahatlama mı sağlıyor? “Belki de öyle” diyor davranış bilimleri uzmanı ve What Makes Your Brain Happy and Why You Should Do the Opposite (Beyninizi Ne Mutlu Eder ve Siz Niçin Tersini Yapmalısınız?) kitabının yazarı David DiSalvo. DiSalvo şunları söylüyor: “Nostalji – çoğumuz için – bizleri hayatlarımızın daha kolay olduğunu düşündüğümüz ve hayatlarımızda daha fazla kontrol sahibi hissettiğimiz zamanlara götürüyor.”

Dinleyicilerin neşeli zamanlara gitmesini sağlayan bir sanatçı da 80’li yıllarda en çok dinlenenler arasında yer alan ve geçtiğimiz hafta (1-7 Nisan) 2,3 milyondan fazla dinlenen hareketli hiti Girls Just Want to Have Fun'ı hafızalarımıza kazıyan Cyndi Lauper. Spotify’da 8,5 milyon aylık dinleyiciye sahip ikonik şarkıcı ve şarkı yazarı, New York City’deki evinden nostalji ile ilgili görüşlerini paylaştı.