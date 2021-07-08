Yeni sezon onayı alan ve ipal edilen yabancı diziler

IMDb önümüzdeki dönemde yeni sezon onayı alan (Yenilenen) ve final kararı verilen (İptal edilen) dizileri listeledi. İşte devam ve tamam kararı verilen yabancı diziler Lovecraft Country / İptal edildi The Crew / İptal edildi Good Omens / Yenilendi Made for Love /Yenilendi Good Girls / İptal edildi The Upshaws / İptal edildi Couples Therapy /Yenilendi ZIWE /Yenilendi Solar Opposites /Yenilendi Dad Stop Embarrassing Me! / İptal edildi The Moodys / İptal edildi Cruel Summer / Yenilendi Manifest / İptal edildi Girls5Eva/ Yenilendi See / Yenilendi Zoey's Extraordinary Playlist / İptal edildi Hacks / Yenilendi Die Hart / Yenilendi Shadow and Bone / Yenilendi Jupiter's Legacy / İptal edildi City on a Hill / Yenilendi