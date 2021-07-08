Yeni sezon onayı alan ve ipal edilen yabancı diziler

IMDb önümüzdeki dönemde yeni sezon onayı alan (Yenilenen) ve final kararı verilen (İptal edilen) dizileri listeledi. İşte devam ve tamam kararı verilen yabancı diziler

08.07.2021 - 07:11

Yeni sezon onayı alan ve ipal edilen yabancı diziler - 1
Lovecraft Country / İptal edildi
Yeni sezon onayı alan ve ipal edilen yabancı diziler - 2
The Crew  / İptal edildi
Yeni sezon onayı alan ve ipal edilen yabancı diziler - 3
Good Omens / Yenilendi
Yeni sezon onayı alan ve ipal edilen yabancı diziler - 4

Made for Love /Yenilendi

Yeni sezon onayı alan ve ipal edilen yabancı diziler - 5
Good Girls / İptal edildi
Yeni sezon onayı alan ve ipal edilen yabancı diziler - 6
The Upshaws / İptal edildi
Yeni sezon onayı alan ve ipal edilen yabancı diziler - 7
Couples Therapy /Yenilendi
Yeni sezon onayı alan ve ipal edilen yabancı diziler - 8
ZIWE /Yenilendi
Yeni sezon onayı alan ve ipal edilen yabancı diziler - 9
Solar Opposites /Yenilendi
Yeni sezon onayı alan ve ipal edilen yabancı diziler - 10
Dad Stop Embarrassing Me! / İptal edildi
Yeni sezon onayı alan ve ipal edilen yabancı diziler - 11
The Moodys / İptal edildi
Yeni sezon onayı alan ve ipal edilen yabancı diziler - 12

Cruel Summer / Yenilendi
Yeni sezon onayı alan ve ipal edilen yabancı diziler - 13
Manifest / İptal edildi
Yeni sezon onayı alan ve ipal edilen yabancı diziler - 14
Girls5Eva/ Yenilendi
Yeni sezon onayı alan ve ipal edilen yabancı diziler - 15
See / Yenilendi
Yeni sezon onayı alan ve ipal edilen yabancı diziler - 16
Zoey's Extraordinary Playlist / İptal edildi
Yeni sezon onayı alan ve ipal edilen yabancı diziler - 17
Hacks / Yenilendi
Yeni sezon onayı alan ve ipal edilen yabancı diziler - 18
Die Hart / Yenilendi
Yeni sezon onayı alan ve ipal edilen yabancı diziler - 19
Shadow and Bone / Yenilendi
Yeni sezon onayı alan ve ipal edilen yabancı diziler - 20
Jupiter's Legacy / İptal edildi
Yeni sezon onayı alan ve ipal edilen yabancı diziler - 21
City on a Hill / Yenilendi

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