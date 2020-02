Yeni Star Wars girişimi The High Republic geliyor

Dünya çapında büyük bir hayran kitlesi olan Star Wars serisi, The Rise of the Skywalker filminde Skywalker’ın ölümüyle bir devrin sonuna gelse de farklı versiyonlarıyla yeniden sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Skywalker’dan sonra şimdi de Star Wars: The High Republic adında yeni bir Star Wars girişimi başlatılıyor.

İlk olarak beş kitaplık bir seri çıkıyor. Ağustos ayında yayınlanacak kitapların isimleri şöyle: ‘Star Wars: The High Republic: Light of the Jedi’, ‘Star Wars: The High Republic: Into the Dark’, ‘Star Wars: The High Republic: A Test of Courage’, ‘Star Wars: The High Republic Adventures’ ve ‘Star Wars: The High Republic’.