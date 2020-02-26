Yeni Star Wars girişimi The High Republic geliyor

Star Wars’ın yaratıcısı Lucasfilm, film serisinin 200 yıl öncesini ele alan Star Wars: The High Republic adında yeni bir girişim başlatıyor. Yeni Star Wars evrenine dair film çekileceği açıklanmazken roman, çizgi roman ve çocuk kitapları serileri hazırlanıyor.

26.02.2020 - 10:18 | Son Güncelleme : 26.02.2020 - 10:23

Dünya çapında büyük bir hayran kitlesi olan Star Wars serisi, The Rise of the Skywalker filminde Skywalker’ın ölümüyle bir devrin sonuna gelse de farklı versiyonlarıyla yeniden sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Skywalker’dan sonra şimdi de Star Wars: The High Republic adında yeni bir Star Wars girişimi başlatılıyor.

Star Wars evreninin yaratıcısı olan Lucasfilm, önceki gün yayınladığı bir videoyla, film serisinin 200 yıl öncesini ele alan Star Wars: The High Republic adında roman, çizgi roman ve çocuk kitapları serisi hazırladığını duyurdu.
İlk olarak beş kitaplık bir seri çıkıyor. Ağustos ayında yayınlanacak kitapların isimleri şöyle: ‘Star Wars: The High Republic: Light of the Jedi’, ‘Star Wars: The High Republic: Into the Dark’, ‘Star Wars: The High Republic: A Test of Courage’, ‘Star Wars: The High Republic Adventures’ ve ‘Star Wars: The High Republic’.

İlk kez 1977 yılında seyirci karşısına çıkan bilim-kurgu filmi Star Wars’ı tutkunları için bugüne dek Skywalker efsanesinin dışına çıkan kitaplar, çizgi romanlar ve oyunlar çıkarılsa da The High Republic gibi büyük çaplı bir girişimde ilk kez bulunuluyor. Star Wars: The High Republic adı altında birbiriyle bağlantılı roman ve çizgi romanlar hazırlanacak.

Yeni roman ve çizgi romanlardaki hikayelerin filmlerle bağlantısı olmayacak. Ayrıca The High Republic’in film serisine dönüşme ihtimaliyle ilgili de bilgi verilmedi.

Star Wars: The High Republic’te hikaye, Skywalker efsanesinin başladığı The Phantom Menace filminin 200 yıl öncesine dayanıyor. Jedi’ların altın çağını yaşadığı bu dönemde Jedi şövalyeleri, cumhuriyetin sağ kolu olarak görev alıyor. Barışın ve adaletin koruyucuları olarak adlandırılan Jedi topluluğu, Darth Nihil gibi yeni kötülerle karşı karşıya kalıyor.

Yeni serilerin yazarları arasında Claudia Gray, Charles Soule, Justina Ireland, Daniel José Older ve Cavan Scott bulunuyor.

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