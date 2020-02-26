Yeni Star Wars girişimi The High Republic geliyor

İlk kez 1977 yılında seyirci karşısına çıkan bilim-kurgu filmi Star Wars’ı tutkunları için bugüne dek Skywalker efsanesinin dışına çıkan kitaplar, çizgi romanlar ve oyunlar çıkarılsa da The High Republic gibi büyük çaplı bir girişimde ilk kez bulunuluyor. Star Wars: The High Republic adı altında birbiriyle bağlantılı roman ve çizgi romanlar hazırlanacak.