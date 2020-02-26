Yeni Star Wars girişimi The High Republic geliyor

26.02.2020 - 10:18 | Son Güncelleme : 26.02.2020 - 10:23
Dünya çapında büyük bir hayran kitlesi olan Star Wars serisi, The Rise of the Skywalker filminde Skywalker’ın ölümüyle bir devrin sonuna gelse de farklı versiyonlarıyla yeniden sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Skywalker’dan sonra şimdi de Star Wars: The High Republic adında yeni bir Star Wars girişimi başlatılıyor.
İlk kez 1977 yılında seyirci karşısına çıkan bilim-kurgu filmi Star Wars’ı tutkunları için bugüne dek Skywalker efsanesinin dışına çıkan kitaplar, çizgi romanlar ve oyunlar çıkarılsa da The High Republic gibi büyük çaplı bir girişimde ilk kez bulunuluyor. Star Wars: The High Republic adı altında birbiriyle bağlantılı roman ve çizgi romanlar hazırlanacak.
Yeni roman ve çizgi romanlardaki hikayelerin filmlerle bağlantısı olmayacak. Ayrıca The High Republic’in film serisine dönüşme ihtimaliyle ilgili de bilgi verilmedi.
Yeni serilerin yazarları arasında Claudia Gray, Charles Soule, Justina Ireland, Daniel José Older ve Cavan Scott bulunuyor.