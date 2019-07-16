Yeni süper kahramanlar rehberi (Marvel)

Marvel’ın bu hafta sonu düzenleyeceği etkinlikte yeni süper kahraman filmlerini duyurması bekleniyor. İşte Marvel'ın açıklaması beklenen o filmlerden bazıları...
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Marvel hayranları, Kevin Feige’in San Diego’da 18-21 Temmuz’da düzenlenecek etkinlikte açıklamayı planladığı liste için heyecan bir bekleyiş içerisine girdi.
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Avengers serisinin sona ermesiyle Marvel; Iron Man ve Kaptan Amerika’nın olmadığı bir gelecekle karşı karşıya. Bu hafta sonu, Marvel Sinematik Evreni’nin 4. evresini şekillendirecek yeni kahramanların tanıtımı olacak.
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İşte açıklanması beklenen filmlerden bazıları şöyle...