NTV

Yeni süper kahramanlar rehberi (Marvel)

Marvel’ın bu hafta sonu düzenleyeceği etkinlikte yeni süper kahraman filmlerini duyurması bekleniyor. İşte Marvel'ın açıklaması beklenen o filmlerden bazıları...

  • 1

    Marvel hayranları, Kevin Feige’in San Diego’da 18-21 Temmuz’da düzenlenecek etkinlikte açıklamayı planladığı liste için heyecan bir bekleyiş içerisine girdi.
  • 2

    Avengers serisinin sona ermesiyle Marvel; Iron Man ve Kaptan Amerika’nın olmadığı bir gelecekle karşı karşıya. Bu hafta sonu, Marvel Sinematik Evreni’nin 4. evresini şekillendirecek yeni kahramanların tanıtımı olacak.
  • 3

    İşte açıklanması beklenen filmlerden bazıları şöyle...

    Black Widow

  • 4

    The Eternals

  • 5

    Black Panther 2

  • 6

    Shang-Chi

  • 7

    Doctor Strange 2

  • 8

    Nove

  • 9

    Guardians of the Galaxy Vol 3
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin