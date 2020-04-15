Yeni Thor filminde X-Men karakterleri olacak

Yönetmen Taika Waititi; X-Men'in uzaylı karakterleri Starsharkların, Marvel Sinematik Evreni’nin dördüncü evresinde seyirciyle buluşacak olan Thor: Love and Thunder'da yer alacağını açıkladı.

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15.04.2020 - 08:46

Başrolünü Natalie Portman ve Tessa Thompson ile birlikte Chris Hemsworth'ün paylaşacağı Thor: Love and Thunder ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Taika Waititi, 18 Şubat 2022'de seyirciyle buluşacak film ile X-Men dünyası arasında bir bağ kurulacağını doğruladı.





Screen Rant’ta yer alan habere göre Christian Bale’in kötü bir karaktere hayat vereceği filmde

X-Men'in uzaylı karakterleri Starsharklar da yer alacak. yor.

Starsharklar ilk kez 1982 tarihli Uncanny X-Men 162. sayıda çıkan bir uzaylı ırk. 1980’ler boyunca Charles Xavier mutant ekibinin yanında gelişigüzel göründükten sonra Starsharklar Thor: God of Thunder, King Thor ve diğer X-Men dışı yayınlarda da çıktı.

Uzay boşluğunda süzülen devasa, olağanüstü güçlü yabancı varlıklar olan Starsharklar, onları yakalayıp, kontrol altına alan, geliştiren ve kötü emelleri için kullanan X-Men kötüleri Brood ekibinin planlarına alet olmalarıyla biliniyor.





Thor: Love And Thunder’daki Starsharkların yalnızca bir arka plan ilginçliği mi yoksa hikayenin önemli bir parçası mı olacaklarını ise bilinmiyor.