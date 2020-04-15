Yeni Thor filminde X-Men karakterleri olacak

Yönetmen Taika Waititi; X-Men'in uzaylı karakterleri Starsharkların, Marvel Sinematik Evreni’nin dördüncü evresinde seyirciyle buluşacak olan Thor: Love and Thunder'da yer alacağını açıkladı.
Abone ol
Paylaş
15.04.2020 - 08:46
Başrolünü Natalie Portman ve Tessa Thompson ile birlikte Chris Hemsworth'ün paylaşacağı Thor: Love and Thunder ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Taika Waititi, 18 Şubat 2022'de seyirciyle buluşacak film ile X-Men dünyası arasında bir bağ kurulacağını doğruladı.
Screen Rant’ta yer alan habere göre Christian Bale’in kötü bir karaktere hayat vereceği filmde X-Men'in uzaylı karakterleri Starsharklar da yer alacak. yor.
Starsharklar ilk kez 1982 tarihli Uncanny X-Men 162. sayıda çıkan bir uzaylı ırk. 1980’ler boyunca Charles Xavier mutant ekibinin yanında gelişigüzel göründükten sonra Starsharklar Thor: God of Thunder, King Thor ve diğer X-Men dışı yayınlarda da çıktı.
Uzay boşluğunda süzülen devasa, olağanüstü güçlü yabancı varlıklar olan Starsharklar, onları yakalayıp, kontrol altına alan, geliştiren ve kötü emelleri için kullanan X-Men kötüleri Brood ekibinin planlarına alet olmalarıyla biliniyor.
Thor: Love And Thunder’daki Starsharkların yalnızca bir arka plan ilginçliği mi yoksa hikayenin önemli bir parçası mı olacaklarını ise bilinmiyor.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.