Yeniden Doğuş operasının dünya prömiyeri yapıldı

Balkan Savaşı sonrası Rumeli'den İstanbul'a göçmek zorunda bırakılan halkın hikayesini ele alan eserde, 1. Dünya Savaşı yılları, Çanakkale Savaşı, işgal yıllarındaki İstanbul, Bandırma Vapuru ile Samsun yolculuğu, Amasya, Erzurum ve Sivas kongreleri, Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı ve cumhuriyetin ilan edilme süreci, aryalar, düetler, koro parçaları ve danslarla anlatılıyor. Türk opera tarihinde bir ilk olan eserde, Mustafa Kemal Atatürk de ilk kez opera sahnesinde canlandırılıyor.



Atatürk rolünü, İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Ali Murat Erengül üstlenirken, Zübeyde Hanım'ı Hatice Zeliha Kökcek, Fikriye Hanım'ı Eda Bingöl Gürkan, Makbule Hanım'ı Sezgi Elhüseyni, İsmet İnönü'yü Gürkan Sezgin, Rauf Orbay'ı Murat Göçken, Refet Bele'yi Cüneyt Erdoğan, Kazım Karabekir'i ise Hasan Çelik canlandırdı. Eserde ayrıca Yunusemre Kemal Sönmez, Bilal Doğan, Eray Dönmez, Hakkı Balkaş, Metin Bayram da rol aldı. Librettosu ve bestesi Tevfik Akbaşlı'ya ait eser, bale ve orkestra sanatçılarından oluşan yaklaşık 130 kişilik ekip tarafından sahnelendi. Projeyi ortaya çıkaran Murat Karahan'ın sanat yönetmenliğini de yaptığı eserin orkestra şefliğini Serdar Yalçın üstlendi, Şahan Gürkan ise eseri sahneye koydu.