Yeşilçam dünyasına online seçki

1960'lı yıllardan çok sayıda siyah beyaz filmin yanı sıra Yeşilçam dönemi yapımlarına yer veren Sistem Film'in arşivinde Namı Diğer Parmaksız Salih, Irgat, Şirvan, Irmak, Hz. Yusuf, Gönüller Sultanı Mevlana, Kafkas Kartalı, Bir Millet Uyanıyor, Toprağın Gelini, Yemende Bir Avuç Türk, Deliler Koğuşu gibi filmler de yer alıyor.

Erman Film'in muhasebe müdürlüğünü yaptıktan sonra daha sonra genel müdürü olan Şerafettin Gür'ün 1958'de kendi adına kurduğu Şeref Film, YouTube kanalında Türk sinemasının önemli filmlerinin restore edilmiş hallerine yer veriyor.



Başta Selvi Boylum Al Yazmalım filmini HD kalitede yayınlayan şirketin dijital arşivinde Kemal Sunal'ın başrollerde yer aldığı Kapıcılar Kralı, Köşeyi Dönen Adam, Düttürü Dünya ve Yoksul adlı yapımlar öne çıkıyor.