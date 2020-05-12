Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu: Bazı şeyler geçmişte kaldı

Bir döneme damga vuran Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu, hayranlarının ekrana dönecek misiniz? sorusuna, "Teklifler geliyor ama bazı şeyler geçmişte kaldı" yanıtını verdi.

Abone ol Paylaş







12.05.2020 - 13:59

Yeşilçam denince akla ilk gelen isimlerden biri olan oyuncu Gülşen Bubikoğlu, sosyal medya hesabından bir takipçisinin, "Ekranlara dönmeyi düşünmüyor musunuz?" sorusunu yanıtladı.







Şimdilerde sakin bir yaşam süren Bubikoğlu, bir takipçisinin, "Ekrana ne zaman döneceksiniz? Artık sizi çok özledik" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Vaktimi kızım Zeynep'ten olan torunum Mavi ile geçiriyorum genellikle"







"Bana büyük enerji veriyor. Hayata bağlıyor. Çok neşeli, kaliteli anlar yaşıyoruz."







"Dizilerden ise sağ olsun teklifler gelmeye devam ediyor. Ama bazı şeyler geçmişte kaldı. O çalışma temposunu asla kaldıramam. Ekrana dönmeyi düşünmüyorum."







65 yaşındaki ünlü yıldız daha önce yapılan ‘Türk Sineması’nın Gelmiş Geçmiş En Güzel Kadın Oyuncusu Kim?’ anketlerinde herkesi geride bırakarak zirvede yer almıştı.

İşte ünlü yıldızın Yeşilçam'dan yansıyan bazı kareleri...

Paylaş





