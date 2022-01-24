Yeşilçam'ın efsane ismi Fatma Girik'in unutulmaz filmleri

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik 79 yaşında hayatını kaybetti. İşte kariyerine 180 film sığdıran, izleyicinin kalbinde büyük yer edinen usta oyuncunun unutulmaz filmlerinden bazıları...

Haberler - ntv.com.tr 24.01.2022 - 10:57 | Son Güncelleme : 24.01.2022 - 14:19

Yeşilçam'ın efsane ismi Fatma Girik'in unutulmaz filmleri - 1

Badem Şekeri (1963)

Yeşilçam'ın efsane ismi Fatma Girik'in unutulmaz filmleri - 2

Beş Şeker Kız (1964)

Yeşilçam'ın efsane ismi Fatma Girik'in unutulmaz filmleri - 3

Halk Çocuğu (1964)

Yeşilçam'ın efsane ismi Fatma Girik'in unutulmaz filmleri - 4

Keşanlı Ali Destanı (1964)

Yeşilçam'ın efsane ismi Fatma Girik'in unutulmaz filmleri - 5

Kız Kolunda Damga Var (1967)

Yeşilçam'ın efsane ismi Fatma Girik'in unutulmaz filmleri - 6

Köroğlu (1968)

Yeşilçam'ın efsane ismi Fatma Girik'in unutulmaz filmleri - 7

Menekşe Gözler (1969)

Yeşilçam'ın efsane ismi Fatma Girik'in unutulmaz filmleri - 8

Şoför Nebahat (1970)

Yeşilçam'ın efsane ismi Fatma Girik'in unutulmaz filmleri - 9

Sevenler Ölmez (1970)

Yeşilçam'ın efsane ismi Fatma Girik'in unutulmaz filmleri - 10

Satın Alınan Koca (1971)

Yeşilçam'ın efsane ismi Fatma Girik'in unutulmaz filmleri - 11

Kerem ile Aslı (1971)

Yeşilçam'ın efsane ismi Fatma Girik'in unutulmaz filmleri - 12

Murat ile Nazlı (1972)

Yeşilçam'ın efsane ismi Fatma Girik'in unutulmaz filmleri - 13

Ezo Gelin (1973)

Yeşilçam'ın efsane ismi Fatma Girik'in unutulmaz filmleri - 14

Kızgın Toprak (1973)

Yeşilçam'ın efsane ismi Fatma Girik'in unutulmaz filmleri - 15

Namus (1973)

Yeşilçam'ın efsane ismi Fatma Girik'in unutulmaz filmleri - 16

Gönülden Yaralılar (1973)

Yeşilçam'ın efsane ismi Fatma Girik'in unutulmaz filmleri - 17

Dağdan İnme (1973)

Yeşilçam'ın efsane ismi Fatma Girik'in unutulmaz filmleri - 18

Rabia (1973)

Yeşilçam'ın efsane ismi Fatma Girik'in unutulmaz filmleri - 19

Talihsiz Yavrum (1974)

Yeşilçam'ın efsane ismi Fatma Girik'in unutulmaz filmleri - 20

Kuma (1974)

Yeşilçam'ın efsane ismi Fatma Girik'in unutulmaz filmleri - 21

Ağrı Dağı Efsanesi (1975)

Yeşilçam'ın efsane ismi Fatma Girik'in unutulmaz filmleri - 22

Meryem ve Oğulları (1977)

Yeşilçam'ın efsane ismi Fatma Girik'in unutulmaz filmleri - 23

Ana Ocağı (1977)

Yeşilçam'ın efsane ismi Fatma Girik'in unutulmaz filmleri - 24

Gelincik (1978)

Yeşilçam'ın efsane ismi Fatma Girik'in unutulmaz filmleri - 25

Yaşam Kavgası (1978)

Yeşilçam'ın efsane ismi Fatma Girik'in unutulmaz filmleri - 26

Kanlı Nigâr (1981)

Yeşilçam'ın efsane ismi Fatma Girik'in unutulmaz filmleri - 27

Kaçak (1982)

Yeşilçam'ın efsane ismi Fatma Girik'in unutulmaz filmleri - 28

Postacı (1984)

Yeşilçam'ın efsane ismi Fatma Girik'in unutulmaz filmleri - 29

Nefret (1984)

Yeşilçam'ın efsane ismi Fatma Girik'in unutulmaz filmleri - 30

Yılanların Öcü (1985)

Yeşilçam'ın efsane ismi Fatma Girik'in unutulmaz filmleri - 31

Japon İşi (1987)

Yeşilçam'ın efsane ismi Fatma Girik'in unutulmaz filmleri - 32

Gün Ortasında Karanlık (1990)

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