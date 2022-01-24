Yeşilçam'ın efsane ismi Fatma Girik'in unutulmaz filmleri

Haberler - ntv.com.tr 24.01.2022 - 10:57 | Son Güncelleme : 24.01.2022 - 14:19
Badem Şekeri (1963)
Beş Şeker Kız (1964)
Halk Çocuğu (1964)
Keşanlı Ali Destanı (1964)
Kız Kolunda Damga Var (1967)
Köroğlu (1968)
Menekşe Gözler (1969)
Şoför Nebahat (1970)
Sevenler Ölmez (1970)
Satın Alınan Koca (1971)
Kerem ile Aslı (1971)
Murat ile Nazlı (1972)
Ezo Gelin (1973)
Kızgın Toprak (1973)
Namus (1973)
Gönülden Yaralılar (1973)
Dağdan İnme (1973)
Rabia (1973)
Talihsiz Yavrum (1974)
Kuma (1974)
Ağrı Dağı Efsanesi (1975)
Meryem ve Oğulları (1977)
Ana Ocağı (1977)
Gelincik (1978)
Yaşam Kavgası (1978)
Kanlı Nigâr (1981)
Kaçak (1982)
Postacı (1984)
Nefret (1984)
Yılanların Öcü (1985)
Japon İşi (1987)
Gün Ortasında Karanlık (1990)